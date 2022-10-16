https://sputniknews.com.tr/20221016/unaldan-dezenformasyon-yasasiyla-ilgili-aciklama-sucun-tesekkulu-icin-bes-sart-gerekiyor-1062364922.html

Ünal'dan 'dezenformasyon yasası'yla ilgili açıklama: Suçun teşekkülü için beş şart gerekiyor

Ünal'dan 'dezenformasyon yasası'yla ilgili açıklama: Suçun teşekkülü için beş şart gerekiyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dezenformasyon yasasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon suçunun teşekkülü için beş şartın beşinin de olması... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T03:13+0300

2022-10-16T03:13+0300

2022-10-16T03:29+0300

türkiye

ak parti

mahir ünal

dezenformasyon

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal 'Dezenformasyonla mücadele yasası' olarak bilinen yasayla ilgili açıklama yaptı.Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan AK Partili Ünal, "Sansür mü? Dezenformasyonla mücadele mi? sorusuna “Şu kanunun içerisinde sansür niteliğinde tek bir şey gösterin" yanıtını verdi.'Dezenformasyon tek başına gerçekdışı bir bilgiyi yaymak değildir'Ünal, şunları söyledi:Açıklamaya göre, suçun teşekkülü için tam beş maddenin, beşinin de varlığı aranacak. Koşullar ise şöyle sıralandı:'Bu beş unsurdan üçü varsa suç teşkil etmeyecek'"Altını çiziyorum, beş unsurun bir varlığı aranacak. Bu beş unsurdan üçü varsa suç teşkil etmeyecek" diyen Ünal şöyle devam etti:'Seçime giderken muhalifleri susturacaklar' iddiasına yanıt veren Ünal, şu ifadeleri kullandı:

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