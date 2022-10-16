CANLI | Ukrayna ordusu, Donetsk'e ABD yapımı HIMARS roketleriyle saldırdı

Ukrayna ordusu, Donetsk'e ABD yapımı HIMARS roketleriyle saldırdı

Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun Donetsk'e ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemiyle saldırdığını ve bir roketin belediye binasına isabet ettiğini belirtti.

Telegram hesabından açıklama yapan Kulemzin, "Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nin verilerine göre bu sabah Donetsk'in Voroşilovskiy semtine ateş açıldı. ABD yapımı M142 sistemiyle 3 HIMARS roketi fırlatıldı. Roketlerden biri Donetsk belediye binasına isabet etti" dedi.

'2 sivil yaralandı'

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölgesel Savunma Merkezi, Donetsk belediye binasına açılan ateş sonucunda 2 sivilin yaralandığını duyurdu.