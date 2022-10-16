CANLI | Ukrayna ordusu, Donetsk'e ABD yapımı HIMARS roketleriyle saldırdı

Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun Donetsk'e ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemiyle saldırdığını ve bir roketin belediye binasına isabet ettiğini belirtti.
10:25 16.10.2022
Minsk: Rus askerler Belarus'a gelmeye devam ediyor
Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin ortak bölgesel gücünde yer alan Rus askerlerinin bulunduğu trenlerin Belarus'a gitmeye devam ettiğini açıkladı.
Rusya ve Belarus, batı sınırlarında gerilimin tırmanması nedeniyle ortak bölgesel güç kurma kararı almıştı. Ortak bölgesel gücün ilk grubunun dün Belarus'a ulaştığı bildirilmişti.
Rusya ve Belarus, batı sınırlarında gerilimin tırmanması nedeniyle ortak bölgesel güç kurma kararı almıştı. Ortak bölgesel gücün ilk grubunun dün Belarus'a ulaştığı bildirilmişti.
09:52 16.10.2022
Ukrayna ordusu, Donetsk'e ABD yapımı HIMARS roketleriyle saldırdı
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun Donetsk'e ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemiyle saldırdığını ve bir roketin belediye binasına isabet ettiğini belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Kulemzin, "Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nin verilerine göre bu sabah Donetsk'in Voroşilovskiy semtine ateş açıldı. ABD yapımı M142 sistemiyle 3 HIMARS roketi fırlatıldı. Roketlerden biri Donetsk belediye binasına isabet etti" dedi.
'2 sivil yaralandı'
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölgesel Savunma Merkezi, Donetsk belediye binasına açılan ateş sonucunda 2 sivilin yaralandığını duyurdu.