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https://sputniknews.com.tr/20221016/suudi-arabistan-ve-guney-afrika-cumhuriyeti-arasinda-cesitli-alanlarda-15-mutabakat-zapti-imzalandi-1062363911.html
Suudi Arabistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda 15 mutabakat zaptı imzalandı
Suudi Arabistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda 15 mutabakat zaptı imzalandı
Suudi Arabistan ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında askeri sanayi ve deniz taşımacılığı da dahil, çeşitli alanlarda 15 mutabakat zaptı imzalandığı... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T02:10+0300
2022-10-16T02:11+0300
dünya
suudi arabistan
muhammed bin selman
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
güney afrika
anlaşma
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile Cidde'de görüştü.Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere 14 Ekim'de beraberindeki heyetle birlikte ülkeye gelen Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda bir araya geldi.Bin Selman ile Ramaphosa'nın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.Görüşmede ayrıca Bin Selman ve Ramaphosa'nın huzurunda, askeri sanayi, deniz taşımacılığı, yatırım gibi çeşitli alanlarda 15 mutabakat zaptı ve iş birliği programı imzalandı.Haberde, Suudi Arabistan Askeri Sanayi Genel Otoritesi Başkanı Ahmed el-Uhali'nin de Güney Afrika Cumhuriyeti Savunma Bakanı Thandi Modise ile Cidde'de bir araya geldiği ifade edildi.Görüşmede, iki ülke arasında askeri sanayi alanındaki iş birliğinin yanı sıra Genel Otorite ile Güney Afrika Silahlanma Kurumu arasındaki çalışmaların da ele alındığı kaydedildi.
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suudi arabistan, muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), güney afrika, anlaşma
suudi arabistan, muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), güney afrika, anlaşma

Suudi Arabistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda 15 mutabakat zaptı imzalandı

02:10 16.10.2022 (güncellendi: 02:11 16.10.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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Suudi Arabistan ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında askeri sanayi ve deniz taşımacılığı da dahil, çeşitli alanlarda 15 mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile Cidde'de görüştü.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere 14 Ekim'de beraberindeki heyetle birlikte ülkeye gelen Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda bir araya geldi.
Bin Selman ile Ramaphosa'nın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
Görüşmede ayrıca Bin Selman ve Ramaphosa'nın huzurunda, askeri sanayi, deniz taşımacılığı, yatırım gibi çeşitli alanlarda 15 mutabakat zaptı ve iş birliği programı imzalandı.
Haberde, Suudi Arabistan Askeri Sanayi Genel Otoritesi Başkanı Ahmed el-Uhali'nin de Güney Afrika Cumhuriyeti Savunma Bakanı Thandi Modise ile Cidde'de bir araya geldiği ifade edildi.
Görüşmede, iki ülke arasında askeri sanayi alanındaki iş birliğinin yanı sıra Genel Otorite ile Güney Afrika Silahlanma Kurumu arasındaki çalışmaların da ele alındığı kaydedildi.
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