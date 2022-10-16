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Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı
Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı
Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, siyah-beyazlıların rakibi karşısında iç sahadaki kazanamama... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T22:03+0300
2022-10-16T22:36+0300
spor
beşiktaş
trabzonspor
valerien ismael
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Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Trabzonspor’u konuk ederken karşılaşma karşılıklı gollerle 2-2 berberlikle sonuçlandı.59. dakikada Trabzonspor üçüncü gole yaklaştı. Josef'in hatalı pası sonucunda topu kapan Umut Bozok, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Bardhi'ye verdi. Bu oyuncunun uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.70. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Redmond'un sağdan ortasında altıpasın içinde iyi yükselen Weghorst'un yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Topu takip eden Cenk Tosun, altıpasın sağında dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.89. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta kaleci Ersin Destanoğlu, sağına gelen topu kornere çeldi.90+6. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Orta sahada Yusuf Yazıcı'nın arkadan müdahalesi sonucunda Gedson yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, önce Yusuf'a sarı kartını gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen hakem Şansalan, Yusuf Yazıcı'yı kırmızı kartla cezalandırdı.Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.Valerien Ismael'e protestoBeşiktaş'ın sahasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından tribünler teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya davet etti. Beşiktaş taraftarları, Ismael'e uzun süre istifa çağrısında bulundu.Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre taraftarın istifa tezahüratları sorulan Valerien Ismael "Türkçe anlamadığım için maç hakkında konuşmak istiyorum" yanıtını verdi. Ismael sözlerine şöyle devam etti:
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beşiktaş, trabzonspor, valerien ismael

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı

22:03 16.10.2022 (güncellendi: 22:36 16.10.2022)
© İHABeşiktaş ile Trabzonspor
Beşiktaş ile Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© İHA
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Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, siyah-beyazlıların rakibi karşısında iç sahadaki kazanamama serisi 6 maça çıktı. Maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar Valerien Ismael'i protesto etti.
Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Trabzonspor’u konuk ederken karşılaşma karşılıklı gollerle 2-2 berberlikle sonuçlandı.
59. dakikada Trabzonspor üçüncü gole yaklaştı. Josef'in hatalı pası sonucunda topu kapan Umut Bozok, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Bardhi'ye verdi. Bu oyuncunun uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
70. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Redmond'un sağdan ortasında altıpasın içinde iyi yükselen Weghorst'un yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Topu takip eden Cenk Tosun, altıpasın sağında dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.
89. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta kaleci Ersin Destanoğlu, sağına gelen topu kornere çeldi.
90+6. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Orta sahada Yusuf Yazıcı'nın arkadan müdahalesi sonucunda Gedson yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, önce Yusuf'a sarı kartını gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen hakem Şansalan, Yusuf Yazıcı'yı kırmızı kartla cezalandırdı.
Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Valerien Ismael'e protesto

Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından tribünler teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya davet etti. Beşiktaş taraftarları, Ismael'e uzun süre istifa çağrısında bulundu.
Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre taraftarın istifa tezahüratları sorulan Valerien Ismael "Türkçe anlamadığım için maç hakkında konuşmak istiyorum" yanıtını verdi.
Ismael sözlerine şöyle devam etti:
"Maçı kazanamadığımız çok üzgünüz. Hatalar yaptık, böyle hatalar olunca galip gelmek de zorlaşıyor. Maçın son anına kadar galip gelecek bir mantaliteyi devam ettirdi."
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