https://sputniknews.com.tr/20221016/sudan-egemenlik-konseyi-baskani-burhan-ulkedeki-uzlasi-yakin-1062362373.html

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Ülkedeki uzlaşı yakın

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Ülkedeki uzlaşı yakın

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan, ülkedeki geçiş sürecinin büyük zorluklarla karşılaştığını ancak mevcut... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T01:41+0300

2022-10-16T01:41+0300

2022-10-16T01:42+0300

dünya

afrika

sudan

etiyopya

mısır

hedasi barajı

abdulfettah el burhan

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Sudan Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Burhan, Etiyopya'nın Bahir Dar kentinde gerçekleştirilen, Afrika kıtasındaki güvenlik sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu Üst Düzey 10. Tana Güvenlik Forumu'na katıldı.Forumdaki konuşmasında Sudan'daki geçiş sürecinin büyük zorluklarla karşılaştığına dikkati çeken Burhan, "Mevcut göstergeler, siyasi ve toplumsal güçlerin katılımıyla uzlaşmaya varmanın yakın olduğunu müjdeliyor. Bu, geçiş döneminin istikrarını ve ülkeyi yönetecek sivil bir hükûmetin kurulmasını garanti ediyor. Geçiş döneminin sonunda özgür ve adil seçimlerin yapılması için de uygun ortamı yaratıyor" ifadesini kullandı.Sudan ve Etiyopya ikili ilişkileri görüştüÖte yandan Burhan, forumdan sonra Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği büyük Rönesans (Hedasi) Barajı konusunda barajın teknik konularında anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu söyleyen Egemenlik Konseyi Başkanı, Etiyopya Başbakanı'nın Etiyopya ile Sudan arasında ekonomik entegrasyonun kurulmasına ilişkin önerisini memnuniyetle karşıladı.'Hedasi Barajı projesi, Sudan'a büyük faydalar sağlayacak'Etiyopya Başbakanı Ahmed ise Sudan ile olan ilişkinin özel olduğuna değinerek Hedasi Barajı projesinin Sudan'a büyük faydalar sağlayacağını kaydetti.İki lider, tüm sınır sorunlarının uzman teknik komiteler aracılığıyla barışçıl yollarla ele alınması gereğini vurguladı.Afrikalı siyasetçi ve akademisyenler, kıtadaki güvenlik sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu bu yıl 10'uncusu yapılan Üst Düzey Tana Güvenlik Forumu'nda "Güvenlik Tehditlerinin Yönetimi: Arzuladığımız Afrika için Direnci İnşa Etme" sloganıyla bir araya gelmişti.Sudan ordusunun güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koyup olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almasıyla başlayan ve faal bir hükumetten yoksun olduğu siyasi istikrarsızlık sürüyor. Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığıEtiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.Nil sularının çoğunluğu topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 80 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda 20 Şubat 2022'de ilk kez elektrik üretimine başlanmıştı.

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afrika, sudan, etiyopya, mısır, hedasi barajı , abdulfettah el burhan