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https://sputniknews.com.tr/20221016/samsunda-sahilde-cesedi-bulunan-ilklima-naz-akborunun-olumuyle-ilgili-2-kisi-gozaltina-alindi-1062383005.html
Samsun'da sahilde cesedi bulunan İlklima Naz Akbörü'nün ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Samsun'da sahilde cesedi bulunan İlklima Naz Akbörü'nün ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Samsun'un Atakum ilçesinde, tabanca ile vurularak öldüğü belirlenen 20 yaşındaki genç kıza ait bir mektup ortaya çıktı. Mektupta adı geçen iki şüpheli... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T18:37+0300
2022-10-16T18:37+0300
samsun
genç kız
ölüm
türkiye
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Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi. Cesedin 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, yanında bir de tabanca buldu. Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderildi.Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'ye ait bir mektup buldu. Mektupta adı geçen D.S ve A.S. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Akbörü, mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi. Bu arada İlklima Naz Akbörü'nün sosyal medya hesabından, 'Bu kez kimse tutamayacak, kimse tutmadı da zaten', 'Öldürdün çiçeğini' ve 'Beni kendimden kurtar' paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.
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samsun, genç kız, ölüm
samsun, genç kız, ölüm

Samsun'da sahilde cesedi bulunan İlklima Naz Akbörü'nün ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

18:37 16.10.2022
© DHA İlklima Naz Akbörü
 İlklima Naz Akbörü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© DHA
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Samsun'un Atakum ilçesinde, tabanca ile vurularak öldüğü belirlenen 20 yaşındaki genç kıza ait bir mektup ortaya çıktı. Mektupta adı geçen iki şüpheli gözaltına alındı.
Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi. Cesedin 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, yanında bir de tabanca buldu. Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderildi.
Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'ye ait bir mektup buldu. Mektupta adı geçen D.S ve A.S. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.
Akbörü, mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi. Bu arada İlklima Naz Akbörü'nün sosyal medya hesabından, 'Bu kez kimse tutamayacak, kimse tutmadı da zaten', 'Öldürdün çiçeğini' ve 'Beni kendimden kurtar' paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.
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