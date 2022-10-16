https://sputniknews.com.tr/20221016/rusya-ile-bm-arasinda-tahil-anlasmasinin-uzatilmasiyla-ilgili-gorusme-sona-erdi-1062383134.html
Rusya ile BM arasında gerçekleşen ‘tahıl anlaşmasının’ uzatılmasıyla ilgili görüşme sona erdi
Rusya ile BM arasında gerçekleşen ‘tahıl anlaşmasının’ uzatılmasıyla ilgili görüşme sona erdi
Tahıl anlaşmasının uzatılmasını ele almak üzere Moskova'da bir araya gelen Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin görüşmeleri sona erdi. 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T18:40+0300
2022-10-16T18:40+0300
2022-10-16T18:50+0300
ukrayna krizi
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tahıl
ukrayna krizi
rusya
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Moskova’da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffith ile BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan arasında yapılan görüşme sona erdi.22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan ‘tahıl anlaşmasının’ süresinin uzatılması ve genişlemesi konusunda yapılan görüşme 2.5 saatten fazla sürdü.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric daha önce Griffith ve Grynspan’in Moskova’ya gitmelerinin nedeninin ‘tahıl anlaşmasını’ uzatmak ve genişletmek, ayrıca Rus tahıl ve gübre ihracatına yardım etmek olduğunu açıklamıştı.
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bm, tahıl, ukrayna krizi, rusya
bm, tahıl, ukrayna krizi, rusya
Rusya ile BM arasında gerçekleşen ‘tahıl anlaşmasının’ uzatılmasıyla ilgili görüşme sona erdi
18:40 16.10.2022 (güncellendi: 18:50 16.10.2022) Abone ol
Tahıl anlaşmasının uzatılmasını ele almak üzere Moskova'da bir araya gelen Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin görüşmeleri sona erdi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Moskova’da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffith ile BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan arasında yapılan görüşme sona erdi.
22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan ‘tahıl anlaşmasının’ süresinin uzatılması ve genişlemesi konusunda yapılan görüşme 2.5 saatten fazla sürdü.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric daha önce Griffith ve Grynspan’in Moskova’ya gitmelerinin nedeninin ‘tahıl anlaşmasını’ uzatmak ve genişletmek, ayrıca Rus tahıl ve gübre ihracatına yardım etmek olduğunu açıklamıştı.