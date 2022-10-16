https://sputniknews.com.tr/20221016/rus-ve-suriyeli-askerlerden-iside-yonelik-ozel-operasyon-20-militan-etkisiz-hale-getirildi-1062388981.html

Rus ve Suriyeli askerlerden IŞİD’e yönelik özel operasyon: 20 militan etkisiz hale getirildi

Rus ve Suriyeli askerlerden IŞİD’e yönelik özel operasyon: 20 militan etkisiz hale getirildi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Rus ve Suriyeli askerlerin Şam ilinde bir otobüsü havaya uçuran IŞİD militanlarını... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T23:57+0300

2022-10-16T23:57+0300

2022-10-16T23:57+0300

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında Rus ve Suriyeli askerlerin geçenlerde Şam ilinde bir otobüsü havaya uçuran IŞİD militanlarını ortadan kaldırmaya yönelik özel operasyon düzenlediğini, operasyon sonucu 20 militanın etkisiz hale getirildiğini belirtti.Tuğgeneral Yegorov, Rus askeri grubunun, Suriye devlet güvenlik birimleri ve silahlı kuvvetleriyle etkileşim halinde Suriye'nin güneyindeki Der’a eyaletindeki Jasim yerleşiminde, 13 Ekim’de Suriyeli askerlerin bulunduğu otobüsün havaya uçurularak gerçekleştirilen, 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin yaralandığı terör saldırısından sorumlu IŞİD militanlarını ortadan kaldırmaya yönelik özel operasyon düzenlediğini, operasyon sonucu 20 militanın etkisiz hale getirildiğini aktardı.‘Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Suriye’deki militan hazırlama kampını vurdu’Suriye’deki Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda, Afrin ve Azez yerleşimlerinin bulunduğu bölgede militan hazırlama kampını ve yasadışı silahlı oluşumlarının komuta merkezine vurduğunu ifade eden Yegorov, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20221011/abdnin-irak-karari-uzerinden-20-yil-gecti-isgal-bolgede-cehennemin-kapilarini-acti-1062191451.html

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