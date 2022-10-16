https://sputniknews.com.tr/20221016/real-madrid-sahasinda-barcelonayi-3-1-yenerek-liderlik-koltuguna-oturdu-1062383915.html
Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu
Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu
La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T19:11+0300
2022-10-16T19:11+0300
2022-10-16T19:13+0300
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real madrid, barcelona
Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu
19:11 16.10.2022 (güncellendi: 19:13 16.10.2022) Abone ol
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La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.