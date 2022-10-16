https://sputniknews.com.tr/20221016/prof-dr-ortayli-rusyaya-karsi-almanya-ile-beraber-olma-politikasindan-uzak-durmamiz-gerekir-1062369234.html

Prof. Dr. Ortaylı: Rusya'ya karşı Almanya ile beraber olma politikasından uzak durmamız gerekir

Prof. Dr. Ortaylı: Rusya'ya karşı Almanya ile beraber olma politikasından uzak durmamız gerekir

Prof. Ortaylı, Rusya'nın Ukrayna operasyonundaki son gelişmeleri değerlendirdiği bugünkü yazısında Almanya'nın konumuna özellikle değindi, Türkiye'nin 1. Dünya... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T10:12+0300

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ukrayna krizi

ilber ortaylı

rusya

ukrayna

almanya

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Tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Hürriyet gazetesi için kaleme aldığı 'Kerç ve Kiev saldırıları' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:"Şurası açık ki Birinci Harb’de belki de kaçınılmaz olarak tekrarladığımız Rusya’ya karşı Almanya ile beraber olma politikasından uzak durmamız gerekir. O gün Rusya, Osmanlı İmparatorluğu için gerçekten büyük ve ciddi bir tehlikeydi. Belki tarihi boyutlarda ve stratejik planlarda önemli değişiklik yok ama Türkiye 1914’ün Türkiyesi değil, çok daha ilerisinde ve çok daha savunma gücü yüksek. NATO’ya mensup milletlerin projelerini desteklemekte tereddütlü olmak lazım. Bu operasyonun Bosna Hersek benzeri de olmadığı da çok açık. Daha doğrusu Karadeniz’in kuzeyinde Türkiye’nin kültürel azınlıkları var fakat bunlar için Ukrayna’ya ne derecede güvenilir sorusunu tartışmak gerekiyor. 1989’dan beri geçen 25 yıllık Ukrayna hâkimiyeti devrinde bu konularda istenen ve arzulanan önemli bir gelişme olmadı."

rusya

ukrayna

almanya

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ilber ortaylı, rusya, ukrayna, almanya