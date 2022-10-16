https://sputniknews.com.tr/20221016/polisi-gorunce-uyuma-numarasi-yapti-ben-neredeyim-1062367982.html
Polisi görünce uyuma numarası yaptı: 'Ben neredeyim?'
Polisi görünce uyuma numarası yaptı: 'Ben neredeyim?'
Bursa'da, bir evin deposuna giren hırsızlık şüphelisi, yakalanacağını anlayınca malzemelerin arasına uzandı. Polis ekiplerini karşısında gören şüpheli, "Ben... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T09:25+0300
2022-10-16T09:25+0300
2022-10-16T09:28+0300
hırsız
türkiye
uyku
gözaltı
bursa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1062367799_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0f06827ab97cd69fd64cc535ffb54a5f.jpg
Bursa'da Osmangazi ilçesinde Hasan Yılmaz’a ait 2 katlı binanın depo kısmına bir kişinin girdiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.Bölgede inceleme yapan ekipler, kilitli haldeki depo kapısında hasar olduğunu tespit etti, depoda inceleme yapmak için içeriye girdi.Ekipler, kolilerin bulunduğu bölümde şüpheli Abdulkadir Y.’nin yattığını gördü. Kendisini kaldırmaya çalışan polis ekiplerine direnen şüpheli uyuma numarası yaptı.Bir süre sonra ayağa kaldırılan şüpheli, polis ekiplerine “Ben neredeyim?” dedi.Şaşkınlığını gizleyemeyen ev sahibi Yılmaz ise deposunda yatan şüpheliyi görünce “Nasıl girmiş bu buraya” diyerek tepki gösterdi.Şüpheli gözaltına alındıGözaltına alınan şüpheli polisin olay yerindeki sorgusunda “Kafam güzeldi, içeri girdiğimde uyuyordum” açıklamasında bulundu.Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221010/caldigi-otomobille-kiz-arkadasina-sehir-turu-yaptirdi-1062146769.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1062367799_66:0:546:360_1920x0_80_0_0_c887ee4cdaf158e6964b3ccde082d19a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hırsız, uyku, gözaltı, bursa
hırsız, uyku, gözaltı, bursa
Polisi görünce uyuma numarası yaptı: 'Ben neredeyim?'
09:25 16.10.2022 (güncellendi: 09:28 16.10.2022) Abone ol
Bursa'da, bir evin deposuna giren hırsızlık şüphelisi, yakalanacağını anlayınca malzemelerin arasına uzandı. Polis ekiplerini karşısında gören şüpheli, "Ben neredeyim?” diyerek uyuma numarası yaptı. Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezinde işlemleri sürüyor.
Bursa'da Osmangazi ilçesinde Hasan Yılmaz’a ait 2 katlı binanın depo kısmına bir kişinin girdiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bölgede inceleme yapan ekipler, kilitli haldeki depo kapısında hasar olduğunu tespit etti, depoda inceleme yapmak için içeriye girdi.
Ekipler, kolilerin bulunduğu bölümde şüpheli Abdulkadir Y.’nin yattığını gördü. Kendisini kaldırmaya çalışan polis ekiplerine direnen şüpheli uyuma numarası yaptı.
Bir süre sonra ayağa kaldırılan şüpheli, polis ekiplerine “Ben neredeyim?” dedi.
Şaşkınlığını gizleyemeyen ev sahibi Yılmaz ise deposunda yatan şüpheliyi görünce “Nasıl girmiş bu buraya” diyerek tepki gösterdi.
Şüpheli gözaltına alındı
Gözaltına alınan şüpheli polisin olay yerindeki sorgusunda “Kafam güzeldi, içeri girdiğimde uyuyordum” açıklamasında bulundu.
Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.