https://sputniknews.com.tr/20221016/orkun-kokcu-gokkusagi-rengindeki-kaptanlik-pazubendini-lgbtyi-simgeledigi-gerekcesiyle-takmayacak-1062386208.html
Orkun Kökçü, gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubendini LGBT'yi simgelediği gerekçesiyle takmayacak
Orkun Kökçü, gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubendini LGBT'yi simgelediği gerekçesiyle takmayacak
Türk milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT'yi simgelediği gerekçesiyle takımı Feyenoord'un gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubendini takmayacağını açıkladı. 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T21:17+0300
2022-10-16T21:17+0300
2022-10-16T21:17+0300
spor
orkun kökçü
lgbt
kaptan
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Orkun Kökçü, Feyenoord'un gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubendini takmayacağını ifade etti.Feyenoord'un sitesine konu hakkında açıklamalarda bulunan Orkun Kökçü, "Dini, geçmişi veya tercihi ne olursa olsun herkese saygı duyduğumu vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Bu eylemin önemini çok iyi anlıyorum ama dini inançlarımdan dolayı bunu destekleyecek doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden kaptanlık pazubendini takarken kendimi rahat hissetmiyorum. Bazılarının, bu konuda hayal kırıklığına uğrayacağını tahmin edebiliyorum. Umarım, dini seçimime de saygı gösterilir" ifadelerini kullandı.Öte yandan, Orkun Kökçü'nün yerine Gernot Trauner'in kaptanlık pazubendini taktığı lig maçında Feyenoord, deplasmanda AZ Alkmaar'ı 3-1 yendi. Bu maçta 90 dakika boyunca sahada kalan Orkun Kökçü, takımının ilk golünü penaltıdan kaydetti.
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orkun kökçü, lgbt, kaptan
orkun kökçü, lgbt, kaptan
Orkun Kökçü, gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubendini LGBT'yi simgelediği gerekçesiyle takmayacak
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Türk milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT'yi simgelediği gerekçesiyle takımı Feyenoord'un gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubendini takmayacağını açıkladı.
Orkun Kökçü, Feyenoord'un gökkuşağı rengindeki kaptanlık pazubendini takmayacağını ifade etti.
Feyenoord'un sitesine konu hakkında açıklamalarda bulunan Orkun Kökçü, "Dini, geçmişi veya tercihi ne olursa olsun herkese saygı duyduğumu vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Bu eylemin önemini çok iyi anlıyorum ama dini inançlarımdan dolayı bunu destekleyecek doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden kaptanlık pazubendini takarken kendimi rahat hissetmiyorum. Bazılarının, bu konuda hayal kırıklığına uğrayacağını tahmin edebiliyorum. Umarım, dini seçimime de saygı gösterilir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Orkun Kökçü'nün yerine Gernot Trauner'in kaptanlık pazubendini taktığı lig maçında Feyenoord, deplasmanda AZ Alkmaar'ı 3-1 yendi. Bu maçta 90 dakika boyunca sahada kalan Orkun Kökçü, takımının ilk golünü penaltıdan kaydetti.