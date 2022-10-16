Okan Bayülgen: Beni Cumhurbaşkanı'na şikayet edip 2.5 yıl ambargo uygulatanlara sinirlenmiyorum
16:26 16.10.2022 (güncellendi: 16:37 16.10.2022)
© Cumhuriyet PazarOkan Bayülgen
© Cumhuriyet Pazar
Okan Bayülgen, 2016’da Altın Kelebek'te yaşanan Diriliş Ertuğrul kriziyle ilgili, “Beni Cumhurbaşkanı'na şikayet edip 2.5 yıl ambargo uygulatanlara sinirlenmiyorum. Ben kendi tarafıma sinirleniyorum, çünkü o yöneticilerin baskısı yüzünden oldu bu” dedi.
Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, 2016 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri sırasında 'Diriliş Ertuğrul' dizisine yönelik ifadeleri yüzünden hedef gösterilmesiyle ilgili Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.
Ödül töreni gecesinde sunuculuk yapan Bayülgen, Diriliş Ertuğrul ile ilgili sözleri sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet edildiğini ve bu nedenle 2.5 yıl boyunca kendisine ambargo uygulandığını söyledi:
“Zaman kısıtlaması yoktu. dört buçuk saat sürüyordu tören, ben iki buçuk saate indirmeye çalışıyordum. Organizasyonu ben yapmadım, oradaki problem şu oldu: Çok basit bir şey yapmıştım. ‘Ödülü almaya gelen salondan, ödül vermeye gelen kulisten geliyor. Sonra hepsi birden kulise gidiyorlar, ardından hepsi dönüp salona dağılıyorlar’ gibi bir uygulama yaptırdım. O sırada ödül alan dizinin heyeti konuşma yapamadı. Ben de sahnede değildim. Sonra bana baskı yaptılar, ‘Çık özür dile’ diye. ‘Ben sahnede bile değildim, ben niye özür diliyorum’ dedim. Kuliste sağa sola çekiştirmeler, müdahaleler olmaya başladı. Ben de biraz sarkastik bir konuşma yaptım diziyle ilgili, ama kötü bir şey söylemedim.
Zaten ben kendi kendime kriz yönetebiliyorum ama bütün televizyon ve gazete yöneticileri toplanıp ‘Özür dile, özür dile’ deyince şöyle düşünüyorsunuz: Televizyonu, gazeteyi kurtarayım. Ama hiçbiri beni kurtarmadı. Ben orada, beni Cumhurbaşkanı'na şikayet edip iki buçuk yıl ambargo uygulatanlara sinirlenmiyorum. Ben kendi tarafıma sinirleniyorum, çünkü o yöneticilerin baskısı yüzünden oldu bu.
‘Bunu Cumhurbaşkanımız sayesinde yaptım, kendisine teşekkür ediyorum’
Dünyadaki birçok ajans, İsveç devlet kanalı bile benimle röportaj yapmak istedi, çünkü bir ülkede bir gösteri insanı o ülkenin bir numaralı yöneticisi tarafından hedef alınıyor. Dedim ki, ‘Bu, bu ülkede yaşamanın bir bedeli’ Başka bir yerde bu traji komedyadır. O arada Bodrum'da İstanbul'un görmediği güzellikte büyük bir kabare açtım, kitaplar seslendirdim falan... Beraber televizyona iş yaptığım akranlarımın hepsi bıraktı sadece ben kaldım. Şimdi 30 yaşıma geri dönmüş gibiyim. Bunu Cumhurbaşkanımız sayesinde yaptım. Teşekkür ediyorum kendisine."
Ne olmuştu?
43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde, Diriliş Ertuğrul dizisi ekibine söz ve teşekkür etme imkanı verilmemesi sonrası kriz yaşanmıştı. Oyunculardan Cavit Çetin Güner, kazandıkları ödülü yere attığı bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaşarak "Pabucum daha değerli" yazmıştı.
Programın sunucusu Okan Bayülgen, kriz üzerine bir açıklama yapmış ve dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ı eleştirmişti.
Bunun üzerine Bozdağ da sosyal medyada yayınladığı bir açıklama ile ödülü o gece kuliste iade ettiklerini açıklamıştı.
TRT World için düzenlenen tanıtım gecesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Altın Kelebek ödül töreninde Okan Bayülgen ve Diriliş Ertuğrul dizisi ekibi arasında yaşananlara değinerek tepki göstermişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altın Kelebek Ödülleri’nde yaşanan Diriliş Ertuğrul krizine ilişkin, "Az önce Diriliş ekibine de söyledim. Onların o şekilde yorum yapmalarına hiç kafanıza takmayın. Siz milletin gönlünü kazandınız. Asıl ödül bu. 'Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer' diyoruz ya. İşte mesele bu. Benim torunlarım bile bırakamıyorlar. Tamamını izlemek yetmiyor. Bir de özetini izliyorlar. Gönülleri fethetmiş bir dizi bu. Beyefendi izleyememiş. Fırsat bulursa izleyecekmiş. Kardeşlerim, başkaların bizi anlamasını ve hakkıyla anlatmasını beklemenin boş bir çaba olduğunu artık biz çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
15 Kasım 2016, 22:41