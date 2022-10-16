https://sputniknews.com.tr/20221016/okan-bayulgen-beni-cumhurbaskanina-sikayet-edip-25-yil-ambargo-uygulatanlara-sinirlenmiyorum-1062380318.html

Okan Bayülgen: Beni Cumhurbaşkanı'na şikayet edip 2.5 yıl ambargo uygulatanlara sinirlenmiyorum

Okan Bayülgen: Beni Cumhurbaşkanı'na şikayet edip 2.5 yıl ambargo uygulatanlara sinirlenmiyorum

Okan Bayülgen, 2016’da Altın Kelebek'te yaşanan Diriliş Ertuğrul kriziyle ilgili, “Beni Cumhurbaşkanı'na şikayet edip 2.5 yıl ambargo uygulatanlara... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T16:26+0300

2022-10-16T16:26+0300

2022-10-16T16:37+0300

okan bayülgen

recep tayyip erdoğan

yaşam

altın kelebek ödül töreni

şikayet

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Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, 2016 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri sırasında 'Diriliş Ertuğrul' dizisine yönelik ifadeleri yüzünden hedef gösterilmesiyle ilgili Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.Ödül töreni gecesinde sunuculuk yapan Bayülgen, Diriliş Ertuğrul ile ilgili sözleri sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet edildiğini ve bu nedenle 2.5 yıl boyunca kendisine ambargo uygulandığını söyledi:‘Bunu Cumhurbaşkanımız sayesinde yaptım, kendisine teşekkür ediyorum’Ne olmuştu?43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde, Diriliş Ertuğrul dizisi ekibine söz ve teşekkür etme imkanı verilmemesi sonrası kriz yaşanmıştı. Oyunculardan Cavit Çetin Güner, kazandıkları ödülü yere attığı bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaşarak "Pabucum daha değerli" yazmıştı.Programın sunucusu Okan Bayülgen, kriz üzerine bir açıklama yapmış ve dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ı eleştirmişti.Bunun üzerine Bozdağ da sosyal medyada yayınladığı bir açıklama ile ödülü o gece kuliste iade ettiklerini açıklamıştı.TRT World için düzenlenen tanıtım gecesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Altın Kelebek ödül töreninde Okan Bayülgen ve Diriliş Ertuğrul dizisi ekibi arasında yaşananlara değinerek tepki göstermişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altın Kelebek Ödülleri’nde yaşanan Diriliş Ertuğrul krizine ilişkin, "Az önce Diriliş ekibine de söyledim. Onların o şekilde yorum yapmalarına hiç kafanıza takmayın. Siz milletin gönlünü kazandınız. Asıl ödül bu. 'Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer' diyoruz ya. İşte mesele bu. Benim torunlarım bile bırakamıyorlar. Tamamını izlemek yetmiyor. Bir de özetini izliyorlar. Gönülleri fethetmiş bir dizi bu. Beyefendi izleyememiş. Fırsat bulursa izleyecekmiş. Kardeşlerim, başkaların bizi anlamasını ve hakkıyla anlatmasını beklemenin boş bir çaba olduğunu artık biz çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20161115/erdogan-okan-bayulgen-tepki-1025828445.html

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okan bayülgen, recep tayyip erdoğan, altın kelebek ödül töreni, şikayet