https://sputniknews.com.tr/20221016/meteorolojiden-18-il-icin-sari-kodlu-uyari-1062369599.html

Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken, rüzgarın Marmara ve Kuzey... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T10:10+0300

2022-10-16T10:10+0300

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yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Mersin'in batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.18 il için uyarıÖte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 18 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu.Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde: Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova, Düzce.

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