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https://sputniknews.com.tr/20221016/meteorolojiden-18-il-icin-sari-kodlu-uyari-1062369599.html
Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken, rüzgarın Marmara ve Kuzey... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T10:10+0300
2022-10-16T10:10+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Mersin'in batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.18 il için uyarıÖte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 18 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu.Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde: Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova, Düzce.
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meteoroloji genel müdürlüğü, uyarı
meteoroloji genel müdürlüğü, uyarı

Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı

10:10 16.10.2022
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli esmesi bekleniyor. Öte yandan, 18 şehir için kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Mersin'in batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

18 il için uyarı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 18 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde: Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova, Düzce.
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