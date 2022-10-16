https://sputniknews.com.tr/20221016/mersinde-denizde-hortum-olustu-1062377241.html
Mersin'de denizde hortum oluştu
Mersin'de denizde hortum oluştu
Akdeniz’de Mersin açıklarında önce hortum çıktı, ardından da sağanak yağış yaklaşık 2 saat etkili olunca balıkçıların bazıları limana dönmek zorunda kaldı. 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T14:28+0300
2022-10-16T14:28+0300
2022-10-16T14:30+0300
yaşam
mersin
hortum
yağış
akdeniz
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Meteorolojinin önceden uyarasını yaptığı yağışlı hava Akdeniz’de Mersin açıklarında etkili oldu. Yağış öncesinde Akdeniz’de önce hortum çıktı. Hortum balıkçılar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Daha sonra başlayan kuvvetli yağış ise yaklaşık 2 saat sürdü. Avlarını toplayan balıkçılar, kısa süreli fırtınaya dönüşen denizden uzaklaşarak balıkçı barınağına döndü.
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mersin, hortum, yağış, akdeniz
mersin, hortum, yağış, akdeniz
Mersin'de denizde hortum oluştu
14:28 16.10.2022 (güncellendi: 14:30 16.10.2022) Abone ol
Akdeniz’de Mersin açıklarında önce hortum çıktı, ardından da sağanak yağış yaklaşık 2 saat etkili olunca balıkçıların bazıları limana dönmek zorunda kaldı.
Meteorolojinin önceden uyarasını yaptığı yağışlı hava Akdeniz’de Mersin açıklarında etkili oldu. Yağış öncesinde Akdeniz’de önce hortum çıktı. Hortum balıkçılar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Daha sonra başlayan kuvvetli yağış ise yaklaşık 2 saat sürdü. Avlarını toplayan balıkçılar, kısa süreli fırtınaya dönüşen denizden uzaklaşarak balıkçı barınağına döndü.