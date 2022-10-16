https://sputniknews.com.tr/20221016/mersinde-denizde-hortum-olustu-1062377241.html

Mersin'de denizde hortum oluştu

Mersin'de denizde hortum oluştu

Akdeniz’de Mersin açıklarında önce hortum çıktı, ardından da sağanak yağış yaklaşık 2 saat etkili olunca balıkçıların bazıları limana dönmek zorunda kaldı. 16.10.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

mersin

hortum

yağış

akdeniz

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Meteorolojinin önceden uyarasını yaptığı yağışlı hava Akdeniz’de Mersin açıklarında etkili oldu. Yağış öncesinde Akdeniz’de önce hortum çıktı. Hortum balıkçılar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Daha sonra başlayan kuvvetli yağış ise yaklaşık 2 saat sürdü. Avlarını toplayan balıkçılar, kısa süreli fırtınaya dönüşen denizden uzaklaşarak balıkçı barınağına döndü.

mersin

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mersin, hortum, yağış, akdeniz