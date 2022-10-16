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https://sputniknews.com.tr/20221016/kurtulmustan-maden-ocagindaki-patlamayla-ilgili-aciklama-en-ufak-bir-hata-varsa-ortaya-cikacak-1062382688.html
Kurtulmuş'tan maden ocağındaki patlamayla ilgili açıklama: En ufak bir hata varsa ortaya çıkacak
Kurtulmuş'tan maden ocağındaki patlamayla ilgili açıklama: En ufak bir hata varsa ortaya çıkacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, ilgili birimlerin soruşturmalarını yaptığını, en ufak... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T18:15+0300
2022-10-16T18:16+0300
numan kurtulmuş
politika
maden ocağı
maden faciası
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu Tanıtım Günleri'ne katıldı.Kurtulmuş, basın mensuplarına Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.Maden ocağında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:
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numan kurtulmuş, maden ocağı, maden faciası
numan kurtulmuş, maden ocağı, maden faciası

Kurtulmuş'tan maden ocağındaki patlamayla ilgili açıklama: En ufak bir hata varsa ortaya çıkacak

18:15 16.10.2022 (güncellendi: 18:16 16.10.2022)
© AHMET DEMİR - LİDER OLGUNAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© AHMET DEMİR - LİDER OLGUN
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, ilgili birimlerin soruşturmalarını yaptığını, en ufak bir hata, kusur varsa bunların ortaya çıkacağını söyledi.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu Tanıtım Günleri'ne katıldı.
Kurtulmuş, basın mensuplarına Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Maden ocağında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:
"Geçtiğimiz gece Bartın'da kaybettiğimiz 41 madenci şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çok buruk ve hüzünlü günler geçiriyoruz. Bu hüzün, Ordulular buluşmasına da yansıyor. Mekanları cennet olsun. Allah aile fertlerine, sevenlerine, hemşerilerimize, aziz milletimize sabırlar versin. İnşallah bir daha böyle acılarla, böyle elemlerle karşılaştırmasın ülkemizi ve insanımızı. Bu kazanın arkasında herhangi bir hata, kusur varsa bunların hepsinin ortaya çıkarılması zaruridir. İlgili birimlerimiz soruşturmalarını yapıyorlar. En ufak bir hata, kusur varsa bunlar ortaya çıkacak. Kusurlu görülenler de yargı önünde hesabını vereceklerdir. Ayrıca kazanın meydana geldiği andan itibaren devletimizin ilgili tüm kurumları zamana karşı özveriyle çalışmışlardır. Burada düzenlenecek birçok etkinlik de iptal edilmiştir. Bu hassasiyetlerinden dolayı da arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."
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