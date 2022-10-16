https://sputniknews.com.tr/20221016/izmirde-yol-verme-kavgasi-kafasina-kaldirim-tasi-ile-vurdular-1062373144.html

İzmir'de yol verme kavgası: Kafasına kaldırım taşı ile vurdular

İzmir'de yol verme kavgası: Kafasına kaldırım taşı ile vurdular

İzmir'in Bornova ilçesinde, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada başına kaldırım taşı ile vurulan K.Y. ağır yaralandı. 16.10.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

izmir

kaldırım

taş

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İzmir Bornova'da cipiyle seyir halinde olan K.Y. ile bir grubun bulunduğu otomobildekiler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma tarafların araçlardan inmesi üzerine arbedeye dönüştü. Grup içerisinden bir kişi, yol kenarında bulduğu kaldırım taşını, arbede esnasında yerde kalan K.Y.'nin başına vurdu. Şüpheliler olay yerinde kaçarken K.Y. ise başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan K.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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izmir, kaldırım, taş