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İstanbul'un iki yüzü: Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
İstanbul'un iki yüzü: Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
Avcılar Ispartakule'de çevresindeki ayçiçek tarlaları hasat yapılması sonrası, küçük ve büyükbaş hayvanların otlağı haline geldi. Lüks sitelerin hemen önünde... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
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istanbul, фото, koyun, ayçiçeği
istanbul, фото, koyun, ayçiçeği

İstanbul'un iki yüzü: Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar

11:06 16.10.2022 (güncellendi: 11:09 16.10.2022)
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Avcılar Ispartakule'de çevresindeki ayçiçek tarlaları hasat yapılması sonrası, küçük ve büyükbaş hayvanların otlağı haline geldi. Lüks sitelerin hemen önünde otlayan hayvanlar ilginç bir görüntüye neden oldu.
© DHAAvcılar'da Küçükçekmece Gölü ve Tahtakale Mahallesi'nin ortasında kalan Ispartakule'nin çevresindeki tarım arazisi, ekilen ayçiçekler nedeniyle renkli görüntüler oluşturmuştu.
İstanbul'un iki yüzü: Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Avcılar'da Küçükçekmece Gölü ve Tahtakale Mahallesi'nin ortasında kalan Ispartakule'nin çevresindeki tarım arazisi, ekilen ayçiçekler nedeniyle renkli görüntüler oluşturmuştu.
© DHAAyçiçeklerin hasat edilmesi sonrası tarlalar, bölgede adak kurban olanak beslenen hayvanların otlağı haline geldi.
İstanbul'un iki yüzü: Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Ayçiçeklerin hasat edilmesi sonrası tarlalar, bölgede adak kurban olanak beslenen hayvanların otlağı haline geldi.
© DHALüks sitelerin önünde hayvan sürüsünü otlatan Yakup Baş, bölgede adak kurbanı satışı yaptığını belirtirek, "Burası yapılandırmaya kapalı, boş bir alan olduğu için biz de öyle bir çalışma yapıyoruz" dedi.
İstanbul'un iki yüzü: Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Lüks sitelerin önünde hayvan sürüsünü otlatan Yakup Baş, bölgede adak kurbanı satışı yaptığını belirtirek, "Burası yapılandırmaya kapalı, boş bir alan olduğu için biz de öyle bir çalışma yapıyoruz" dedi.
© DHAYakup Baş, "Burada tam bir yayla havası var. Samsun'un Türkmen Yaylası vardır, aynı o yaylaya benziyor" ifadelerini kullandı.
İstanbul'un iki yüzü: Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Yakup Baş, "Burada tam bir yayla havası var. Samsun'un Türkmen Yaylası vardır, aynı o yaylaya benziyor" ifadelerini kullandı.
© DHABaş, "Bir taraf da Tahtakale, diğer taraf da Esenyurt'taki gökdelenler, bir tarafta göl, bir tarafta otoban var. Öyle ortada geçinip gidiyoruz" dedi.
İstanbul'un iki yüzü: Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Baş, "Bir taraf da Tahtakale, diğer taraf da Esenyurt'taki gökdelenler, bir tarafta göl, bir tarafta otoban var. Öyle ortada geçinip gidiyoruz" dedi.
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