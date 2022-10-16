İstanbul'un iki yüzü: Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar

© DHAAvcılar'da Küçükçekmece Gölü ve Tahtakale Mahallesi'nin ortasında kalan Ispartakule'nin çevresindeki tarım arazisi, ekilen ayçiçekler nedeniyle renkli görüntüler oluşturmuştu.
1/5
© DHA
Avcılar'da Küçükçekmece Gölü ve Tahtakale Mahallesi'nin ortasında kalan Ispartakule'nin çevresindeki tarım arazisi, ekilen ayçiçekler nedeniyle renkli görüntüler oluşturmuştu.
© DHAAyçiçeklerin hasat edilmesi sonrası tarlalar, bölgede adak kurban olanak beslenen hayvanların otlağı haline geldi.
2/5
© DHA
Ayçiçeklerin hasat edilmesi sonrası tarlalar, bölgede adak kurban olanak beslenen hayvanların otlağı haline geldi.
© DHALüks sitelerin önünde hayvan sürüsünü otlatan Yakup Baş, bölgede adak kurbanı satışı yaptığını belirtirek, "Burası yapılandırmaya kapalı, boş bir alan olduğu için biz de öyle bir çalışma yapıyoruz" dedi.
3/5
© DHA
Lüks sitelerin önünde hayvan sürüsünü otlatan Yakup Baş, bölgede adak kurbanı satışı yaptığını belirtirek, "Burası yapılandırmaya kapalı, boş bir alan olduğu için biz de öyle bir çalışma yapıyoruz" dedi.
© DHAYakup Baş, "Burada tam bir yayla havası var. Samsun'un Türkmen Yaylası vardır, aynı o yaylaya benziyor" ifadelerini kullandı.
4/5
© DHA
Yakup Baş, "Burada tam bir yayla havası var. Samsun'un Türkmen Yaylası vardır, aynı o yaylaya benziyor" ifadelerini kullandı.
© DHABaş, "Bir taraf da Tahtakale, diğer taraf da Esenyurt'taki gökdelenler, bir tarafta göl, bir tarafta otoban var. Öyle ortada geçinip gidiyoruz" dedi.
5/5
© DHA
Baş, "Bir taraf da Tahtakale, diğer taraf da Esenyurt'taki gökdelenler, bir tarafta göl, bir tarafta otoban var. Öyle ortada geçinip gidiyoruz" dedi.