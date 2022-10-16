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İstanbul Maltepe'de kadın cinayeti: Yaşlı annesinin bakıcısını başına çekiçle vurarak öldürdü
İstanbul Maltepe'de kadın cinayeti: Yaşlı annesinin bakıcısını başına çekiçle vurarak öldürdü
İstanbul Maltepe'de bir kişi, yaşlı annesine bakan kadını darbettikten sonra başına çekiçle vurarak öldürdü. 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T16:25+0300
2022-10-16T16:27+0300
türkiye
maltepe
bakıcı
kadın cinayeti
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56 yaşındaki Kamil Hakan Karabulut, 84 yaşındaki annesinin bakıcılığını yapan 39 yaşındaki Nursel Bircan ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Karabulut tartışmanın büyümesi üzerine önce darbettiği Bircan'ı eline geçirdiği çekiçle başına vurarak öldürdü. Apartman sakinleri evden gelen sesler nedeniyle durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken sağlık ekipleri Bircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Yaşanan olaya ilişkin konuşan komşu Gülhan Öztürk, "Kadını öldüren şahsı tanıyorduk. Kendisi zaten sıkıntılı biriydi. Evlerine gidip geliyorduk. Adamda bir sıkıntı olduğunu da biliyorduk. Yaşlı annesine yardım amaçlı gidiyorduk. Adam bize sürekli olarak 'Bu eve gelmeyin' diyordu. Öldürülen genç kadın annesinin bakıcısıydı ama aralarında bir ilişki olduğu da söyleniyordu. Kadını, çocuğunu okula götürdüğü esnada görüyorduk. Kadının bu şekilde öldürülmesi ciddi anlamda üzücü bir durum. Bu adamdan da beklenirdi zaten. Keşke bir tedavi olsaydı" dedi.
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maltepe, bakıcı, kadın cinayeti
maltepe, bakıcı, kadın cinayeti

İstanbul Maltepe'de kadın cinayeti: Yaşlı annesinin bakıcısını başına çekiçle vurarak öldürdü

16:25 16.10.2022 (güncellendi: 16:27 16.10.2022)
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - MUHARREM ÇAMMaltepe'de kadın cinayeti
Maltepe'de kadın cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - MUHARREM ÇAM
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İstanbul Maltepe'de bir kişi, yaşlı annesine bakan kadını darbettikten sonra başına çekiçle vurarak öldürdü.
56 yaşındaki Kamil Hakan Karabulut, 84 yaşındaki annesinin bakıcılığını yapan 39 yaşındaki Nursel Bircan ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Karabulut tartışmanın büyümesi üzerine önce darbettiği Bircan'ı eline geçirdiği çekiçle başına vurarak öldürdü.
Apartman sakinleri evden gelen sesler nedeniyle durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken sağlık ekipleri Bircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşanan olaya ilişkin konuşan komşu Gülhan Öztürk, "Kadını öldüren şahsı tanıyorduk. Kendisi zaten sıkıntılı biriydi. Evlerine gidip geliyorduk. Adamda bir sıkıntı olduğunu da biliyorduk. Yaşlı annesine yardım amaçlı gidiyorduk. Adam bize sürekli olarak 'Bu eve gelmeyin' diyordu. Öldürülen genç kadın annesinin bakıcısıydı ama aralarında bir ilişki olduğu da söyleniyordu. Kadını, çocuğunu okula götürdüğü esnada görüyorduk. Kadının bu şekilde öldürülmesi ciddi anlamda üzücü bir durum. Bu adamdan da beklenirdi zaten. Keşke bir tedavi olsaydı" dedi.
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