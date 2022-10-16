https://sputniknews.com.tr/20221016/israil-guclerinin-bati-seriadaki-baskinda-yaraladigi-filistinli-bir-genc-oldu-1062365764.html

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki baskında yaraladığı Filistinli bir genç öldü

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki baskında yaraladığı Filistinli bir genç öldü

İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın kuzeyindeki bir köye düzenlediği baskında yaralanan Filistinlilerden birinin hayatını kaybettiği belirtildi. 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T03:53+0300

2022-10-16T03:53+0300

2022-10-16T03:53+0300

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filistin

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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin dün Selfit kentine bağlı Garave Beni Hasan köyüne baskını sırasında göğsünden yaralanan Mücahid Ahmed Muhammed Davud'un öldüğü bilgisi geçildi.Sağlık Bakanlığı'nın dünkü açıklamasında, İsrail güçlerinin, Garave Beni Hasan köyüne baskını sırasında, 2 Filistinliyi göğsünden vurduğu ve yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtilmişti.Köy sakinlerinden Filistinli gazeteci Muin Reyyan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, baskın sırasında 10 Filistinlinin yaralandığını aktarmıştı.

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israil, batı şeria, filistin