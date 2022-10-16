https://sputniknews.com.tr/20221016/iranda-bir-hapishanede-yangin-cikti-1062361175.html
İran'da bir hapishanede yangın çıktı: 8 yaralı
İran'da bir hapishanede yangın çıktı: 8 yaralı
İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde çıkan olaylarda en az 8 kişi yaralandı. 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T00:10+0300
2022-10-16T00:10+0300
2022-10-16T00:55+0300
dünya
iran
hapishane
irna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1062361031_81:0:1816:976_1920x0_80_0_0_7f215a9a51e5f4b5fb34f4672d689ec5.png
İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde yangın çıktığı ve yerleşkeden silah sesleri geldiği belirtildi.İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktı.Tutuklularla gardiyanlar arasında çatışma ve arbede yaşandığı, daha sonra sona erdiği ifade edilirken yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği cezaevinde kontrolün sağlandığı aktarıldı.Çıkan çatışmada 8 kişi yaralandı.Sosyal medyada, siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanedeki yangın görüntüleri yer alırken silah seslerinin de duyulduğu görüntüler paylaşıldı.Hapishane çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtiliyor.
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1062361031_298:0:1599:976_1920x0_80_0_0_5597eafd42911fe0f2a073409435a0be.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, hapishane, irna
İran'da bir hapishanede yangın çıktı: 8 yaralı
00:10 16.10.2022 (güncellendi: 00:55 16.10.2022) Abone ol
İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde çıkan olaylarda en az 8 kişi yaralandı.
İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde yangın çıktığı ve yerleşkeden silah sesleri geldiği belirtildi.
İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktı.
Tutuklularla gardiyanlar arasında çatışma ve arbede yaşandığı, daha sonra sona erdiği ifade edilirken yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği cezaevinde kontrolün sağlandığı aktarıldı.
Çıkan çatışmada 8 kişi yaralandı.
Sosyal medyada, siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanedeki yangın görüntüleri yer alırken silah seslerinin de duyulduğu görüntüler paylaşıldı.
Hapishane çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtiliyor.