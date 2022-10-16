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https://sputniknews.com.tr/20221016/iranda-bir-hapishanede-yangin-cikti-1062361175.html
İran'da bir hapishanede yangın çıktı: 8 yaralı
İran'da bir hapishanede yangın çıktı: 8 yaralı
İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde çıkan olaylarda en az 8 kişi yaralandı. 16.10.2022, Sputnik Türkiye
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İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde yangın çıktığı ve yerleşkeden silah sesleri geldiği belirtildi.İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktı.Tutuklularla gardiyanlar arasında çatışma ve arbede yaşandığı, daha sonra sona erdiği ifade edilirken yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği cezaevinde kontrolün sağlandığı aktarıldı.Çıkan çatışmada 8 kişi yaralandı.Sosyal medyada, siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanedeki yangın görüntüleri yer alırken silah seslerinin de duyulduğu görüntüler paylaşıldı.Hapishane çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtiliyor.
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iran, hapishane, irna
iran, hapishane, irna

İran'da bir hapishanede yangın çıktı: 8 yaralı

00:10 16.10.2022 (güncellendi: 00:55 16.10.2022)
© İHAİran'da bir hapishanede yangın çıktı
İran'da bir hapishanede yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© İHA
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İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde çıkan olaylarda en az 8 kişi yaralandı.
İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde yangın çıktığı ve yerleşkeden silah sesleri geldiği belirtildi.
İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktı.
Tutuklularla gardiyanlar arasında çatışma ve arbede yaşandığı, daha sonra sona erdiği ifade edilirken yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği cezaevinde kontrolün sağlandığı aktarıldı.
Çıkan çatışmada 8 kişi yaralandı.
Sosyal medyada, siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanedeki yangın görüntüleri yer alırken silah seslerinin de duyulduğu görüntüler paylaşıldı.
Hapishane çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtiliyor.
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