https://sputniknews.com.tr/20221016/ingiltere-maliye-bakani-hunt-truss-hukumeti-hata-yapti-1062363678.html
İngiltere Maliye Bakanı Hunt: Truss hükümeti hata yaptı
İngiltere Maliye Bakanı Hunt: Truss hükümeti hata yaptı
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Başbakan Liz Truss'ın hatalar yaptığını, bazı vergilerin artacağını ve zorlu harcama kararlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T01:56+0300
2022-10-16T01:56+0300
2022-10-16T02:01+0300
dünya
ingiltere
jeremy hunt
liz truss
kwasi kwarteng
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İngiltere’de uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle eleştirilen Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng dün İngiltere Başbakanı Liz Truss tarafından görevden alınmış, yerine eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt atanmıştı.Maliye Bakanı Jeremy Hunt bugün yaptığı açıklamasında, Başbakan Liz Truss'ın işini devam ettirebilmek için hatalar yaptığını, bazı vergilerin artacağını ve zorlu harcama kararlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.'Çok zor kararlar alacağız'Hunt, yeni maliye bakanı olmanın büyük bir onur olduğunu söyleyerek, "Ama insanlara karşı dürüst olmak istiyorum. Önümüzde çok zor kararlar var. Ülkenin şu anda ihtiyacı olan ve piyasanın istediği istikrar. Bazı vergiler insanların istediği kadar hızlı düşmüyor, bazı vergiler artıyor. Bu yüzden zor olacak. Ama benim yapabileceğim, vergi ve harcama planlarımızı ödeyebileceğimizi ve bunun hem harcama hem de vergi konusunda çok zor kararlar almamız gerekeceğini göstermek" dedi
ingiltere
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ingiltere, jeremy hunt, liz truss, kwasi kwarteng
ingiltere, jeremy hunt, liz truss, kwasi kwarteng
İngiltere Maliye Bakanı Hunt: Truss hükümeti hata yaptı
01:56 16.10.2022 (güncellendi: 02:01 16.10.2022) Abone ol
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Başbakan Liz Truss'ın hatalar yaptığını, bazı vergilerin artacağını ve zorlu harcama kararlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.
İngiltere’de uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle eleştirilen Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng dün İngiltere Başbakanı Liz Truss tarafından görevden alınmış, yerine eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt atanmıştı.
Maliye Bakanı Jeremy Hunt bugün yaptığı açıklamasında, Başbakan Liz Truss'ın işini devam ettirebilmek için hatalar yaptığını, bazı vergilerin artacağını ve zorlu harcama kararlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.
'Çok zor kararlar alacağız'
Hunt, yeni maliye bakanı olmanın büyük bir onur olduğunu söyleyerek, "Ama insanlara karşı dürüst olmak istiyorum. Önümüzde çok zor kararlar var. Ülkenin şu anda ihtiyacı olan ve piyasanın istediği istikrar. Bazı vergiler insanların istediği kadar hızlı düşmüyor, bazı vergiler artıyor. Bu yüzden zor olacak. Ama benim yapabileceğim, vergi ve harcama planlarımızı ödeyebileceğimizi ve bunun hem harcama hem de vergi konusunda çok zor kararlar almamız gerekeceğini göstermek" dedi