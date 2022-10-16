https://sputniknews.com.tr/20221016/hull-city-birmingham-city-macinda-kale-diregi-krizi-mac-oncesinde-direkler-kesildi-1062388886.html

Hull City-Birmingham maçında 'kale direği' krizi: Maç öncesinde direkler kesildi

Hull City-Birmingham maçında 'kale direği' krizi: Maç öncesinde direkler kesildi

Hull City-Birmingham maçında kale direklerinin olması gerekenden 5 santimetre daha uzun olduğunun tespit edilmesi üzerine direkler kesilerek normal boyuta... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

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spor

hull city

kale

direk

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İngiltere Championship takımlarından Hull City ile Birmingham City arasındaki karşılaşmada, kale direklerinin boyunda yaşanan sorun gündem oldu.Birmingham City'nin deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşma öncesi, kale direklerinin olması gerekenden 5 santimetre daha uzun olduğu, hakem tarafından tespit edildi.Sahaya maç öncesinde giren teknisyenlerin yoğun uğraşları sonucunda direkler kesilerek normal boyuta getirildi ve karşılaşma, yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı.

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hull city, kale, direk