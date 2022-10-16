https://sputniknews.com.tr/20221016/hull-city-birmingham-city-macinda-kale-diregi-krizi-mac-oncesinde-direkler-kesildi-1062388886.html
Hull City-Birmingham maçında 'kale direği' krizi: Maç öncesinde direkler kesildi
Hull City-Birmingham maçında 'kale direği' krizi: Maç öncesinde direkler kesildi
Hull City-Birmingham maçında kale direklerinin olması gerekenden 5 santimetre daha uzun olduğunun tespit edilmesi üzerine direkler kesilerek normal boyuta... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T23:50+0300
2022-10-16T23:50+0300
2022-10-17T00:03+0300
spor
hull city
kale
direk
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İngiltere Championship takımlarından Hull City ile Birmingham City arasındaki karşılaşmada, kale direklerinin boyunda yaşanan sorun gündem oldu.Birmingham City'nin deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşma öncesi, kale direklerinin olması gerekenden 5 santimetre daha uzun olduğu, hakem tarafından tespit edildi.Sahaya maç öncesinde giren teknisyenlerin yoğun uğraşları sonucunda direkler kesilerek normal boyuta getirildi ve karşılaşma, yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı.
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hull city, kale, direk
Hull City-Birmingham maçında 'kale direği' krizi: Maç öncesinde direkler kesildi
23:50 16.10.2022 (güncellendi: 00:03 17.10.2022) Abone ol
Hull City-Birmingham maçında kale direklerinin olması gerekenden 5 santimetre daha uzun olduğunun tespit edilmesi üzerine direkler kesilerek normal boyuta getirildi.
İngiltere Championship takımlarından Hull City ile Birmingham City arasındaki karşılaşmada, kale direklerinin boyunda yaşanan sorun gündem oldu.
Birmingham City'nin deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşma öncesi, kale direklerinin olması gerekenden 5 santimetre daha uzun olduğu, hakem tarafından tespit edildi.
Sahaya maç öncesinde giren teknisyenlerin yoğun uğraşları sonucunda direkler kesilerek normal boyuta getirildi ve karşılaşma, yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı.