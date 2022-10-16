https://sputniknews.com.tr/20221016/her-ay-artiyor-donerin-porsiyon-fiyati-120-tlye-dayandi-1062373855.html
Her ay artıyor: Dönerin porsiyon fiyatı 120 TL'ye dayandı
Her ay artıyor: Dönerin porsiyon fiyatı 120 TL'ye dayandı
Ete gelen zamlardan sonra dönerin neredeyse her ay fiyatı artıyor. İstanbul Etiler'deki bir dönercide bir porsiyon et dönerin fiyatı 120 TL olurken, esnaf... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T11:39+0300
2022-10-16T11:39+0300
2022-10-16T11:44+0300
zam
ekonomi
döner
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Yüksek enflasyona bağlı olarak gıda ürünlerde zam yağmuru devam ediyor. Özellikle son aylarda gelen zamlardan nasibini yemek sektörü de aldı. Ete gelen zamlardan sonra döner fiyatları yükseldi.Neredeyse her ay fiyatlar yükselirken, yaşanan durumdan esnaf da vatandaş da şikayetçi. Show Haber'de yer alan habere göre; İstanbul Etiler'deki bir dönercide et dönerin porsiyonu 120 TL'ye yükseldi.Pilav üstü döner 70, dürüm 60 TLEsnaf lokantasında birkaç ay önce 45 TL'den satılan dönerin fiyatı da 70 TL oldu. Dürüm döner 60 TL, pilav üstü dönerse 70 TL'ye yükseldi.Fiyatları gören müşteriler özellikle et döner yemekten vazgeçerken, tavuk dönere yöneliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220128/yollar-buzlaninca-yesillik-fiyatlari-cep-yakti-1053223333.html
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zam, döner
Her ay artıyor: Dönerin porsiyon fiyatı 120 TL'ye dayandı
11:39 16.10.2022 (güncellendi: 11:44 16.10.2022) Abone ol
Ete gelen zamlardan sonra dönerin neredeyse her ay fiyatı artıyor. İstanbul Etiler'deki bir dönercide bir porsiyon et dönerin fiyatı 120 TL olurken, esnaf lokantasında ise birkaç ay önce 45 TL'den satılan dönerin fiyatı da 70 TL oldu.
Yüksek enflasyona bağlı olarak gıda ürünlerde zam yağmuru devam ediyor. Özellikle son aylarda gelen zamlardan nasibini yemek sektörü de aldı. Ete gelen zamlardan sonra döner fiyatları yükseldi.
Neredeyse her ay fiyatlar yükselirken, yaşanan durumdan esnaf da vatandaş da şikayetçi. Show Haber'de yer alan habere göre; İstanbul Etiler'deki bir dönercide et dönerin porsiyonu 120 TL'ye yükseldi.
Pilav üstü döner 70, dürüm 60 TL
Esnaf lokantasında birkaç ay önce 45 TL'den satılan dönerin fiyatı da 70 TL oldu. Dürüm döner 60 TL, pilav üstü dönerse 70 TL'ye yükseldi.
Fiyatları gören müşteriler özellikle et döner yemekten vazgeçerken, tavuk dönere yöneliyor.