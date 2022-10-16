https://sputniknews.com.tr/20221016/hadise-iftira-ve-hakaret-boyutuna-ulasan-soylemler-icin-sessiz-kalmayacagim-1062365222.html
Hadise: İftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım
Hadise: İftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım
Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini tek celsede bitiren ve bugüne kadar çıkan iddialarla ilgili sessiz kalmayı tercih ede şarkıcı Hadise, sosyal medya... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T03:25+0300
2022-10-16T03:25+0300
2022-10-16T04:04+0300
türkiye
hadise
mehmet dinçerler
boşanma
boşanma davası
evlilik
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Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliği 30 Eylül'de sona eren şarkıcı Hadise, boşanma öncesi ve sonrası birçok iddia ile magazin gündeminde yer aldı. Şimdiye kadar iddialarla ilgili sessiz kalmayı tercih eden şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sessiz kalmayacağını belirtti."Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim" diyen Hadise, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20220930/hadise-ve-mehmet-dincerler-bosandi-kimsenin-maddi-manevi-bir-talebi-olmadi-1061813273.html
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hadise, mehmet dinçerler, boşanma, boşanma davası, evlilik
hadise, mehmet dinçerler, boşanma, boşanma davası, evlilik
Hadise: İftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım
03:25 16.10.2022 (güncellendi: 04:04 16.10.2022) Abone ol
Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini tek celsede bitiren ve bugüne kadar çıkan iddialarla ilgili sessiz kalmayı tercih ede şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sessiz kalmayacağını belirtti.
Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliği 30 Eylül'de sona eren şarkıcı Hadise, boşanma öncesi ve sonrası birçok iddia ile magazin gündeminde yer aldı.
Şimdiye kadar iddialarla ilgili sessiz kalmayı tercih eden şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sessiz kalmayacağını belirtti.
"Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim" diyen Hadise, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
Ne var ki, haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim! Benim için ahlakın özü, üretmek, işini iyi yapmak, ülkem için, ülkemin kadın ve çocukları başta olmak üzere bu toplum için faydalı, yararlı ve örnek bir sanatçı olmaktır. Bugüne kadar nasıl geldiysem bugünden sonra da aynı çizgide ilerleyeceğimi tüm kamuoyunun ve sevenlerimin bilgisine sunarım. Bu hafta avukatım, şahsıma yöneltilen gerçeğe aykırı beyanlar kişilik haklarımı zedeleyenlere karşı gerekli işlemleri başlatacaktır. Saygılarımla"