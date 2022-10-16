https://sputniknews.com.tr/20221016/hadise-iftira-ve-hakaret-boyutuna-ulasan-soylemler-icin-sessiz-kalmayacagim-1062365222.html

Hadise: İftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım

Hadise: İftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini tek celsede bitiren ve bugüne kadar çıkan iddialarla ilgili sessiz kalmayı tercih ede şarkıcı Hadise, sosyal medya... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T03:25+0300

2022-10-16T03:25+0300

2022-10-16T04:04+0300

türkiye

hadise

mehmet dinçerler

boşanma

boşanma davası

evlilik

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Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliği 30 Eylül'de sona eren şarkıcı Hadise, boşanma öncesi ve sonrası birçok iddia ile magazin gündeminde yer aldı. Şimdiye kadar iddialarla ilgili sessiz kalmayı tercih eden şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sessiz kalmayacağını belirtti."Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim" diyen Hadise, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20220930/hadise-ve-mehmet-dincerler-bosandi-kimsenin-maddi-manevi-bir-talebi-olmadi-1061813273.html

türkiye

hadise

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hadise, mehmet dinçerler, boşanma, boşanma davası, evlilik