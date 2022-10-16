Hacze gelen avukatı ısırmıştı: Cezası artırıldı

“4 yıldan beri tahsil edilemeyen bir alacak vardı. Müvekkilimiz borçlarını ödeyemediği için mülküne hacizler gelmişti. Bankalar tarafından çiftliğine haciz yapılmıştı. Çocuğunu evlendiremez durumdaydı. Biz de 3 defa hacze gittik. Daha önce de bir saldırıya uğramıştık. Bu sefer gittiğimizde kısmen tahsil edebildik çünkü, saldırı sebebiyle yarım kesildi iş. Daha önce yerel mahkeme 2 yıllık bir ceza vermişti. Ama istinaf mahkemesi bunu 4 yıl 2 aya çıkarttı. Bizce yeterli değil ama yine de adaletin sağlanması, adalete yaklaşılması açısından önemli bir ilerleme olarak bunu görüyorum. Bunun büyük önemi var. Bu cezanın yatarı var çünkü. Bunun kamu güvenliği bakımından büyük önemi var. Çünkü insanların birbirine borç vermesi, vade vermesi ancak buna bağlı. Bu konuda Bursa Barosu’nun da büyük çabası oldu. Bence adaletin sağlanması açısından önemli bir ilerleme. Kamu çalışanlarına yapılan saldırı konusunda örnek teşkil edecek bir karar. Umarım bundan sonra benzer saldırılara bu karar mani olur diye düşünüyorum. Yargıtay’dan onaylanırsa beklediğimiz şekilde bir karar olmuş olacak.”