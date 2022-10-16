https://sputniknews.com.tr/20221016/gazprom-baskani-miller-avrupada-tavan-fiyat-uygulanmasi-dogalgaz-akisinin-durmasina-yol-acar--1062375636.html
Gazprom Başkanı Miller: Avrupa'da tavan fiyat uygulanması doğalgaz akışının durmasına yol açar
Gazprom Başkanı Miller: Avrupa'da tavan fiyat uygulanması doğalgaz akışının durmasına yol açar
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Avrupa'da Rus doğalgazına tavan fiyat uygulanması durumunda bunun Avrupa ülkelerine tedarikin durmasına yol açacağına... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T13:19+0300
2022-10-16T13:19+0300
2022-10-16T13:25+0300
avrupa'da enerji krizi
gazprom
aleksey miller
doğalgaz
rusya
avrupa
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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Miller, "Bildiğiniz üzere biz, imzalanmış olan sözleşmeleri esas alıyoruz. Doğalgaza tavan fiyat uygulanmasına dair tek taraflı bir karar, elbette sözleşme koşullarının ihlali olur ve bu da tedariklerin kesilmesine yol açar" dedi. 25 Eylül'de 15 AB üyesi, ithal edilen tüm doğalgaza tavan fiyat uygulanmasını önermişti. Almanya, Danimarka ve Hollanda, gaz fiyatlarının sınırlandırılmasına karşı çıkarak bunun Avrupa'daki enerji krizini dizginleme çabalarına darbe vuracağını belirtmişti.
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gazprom, aleksey miller, doğalgaz, rusya, avrupa
gazprom, aleksey miller, doğalgaz, rusya, avrupa
Gazprom Başkanı Miller: Avrupa'da tavan fiyat uygulanması doğalgaz akışının durmasına yol açar
13:19 16.10.2022 (güncellendi: 13:25 16.10.2022) Abone ol
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Avrupa'da Rus doğalgazına tavan fiyat uygulanması durumunda bunun Avrupa ülkelerine tedarikin durmasına yol açacağına vurguladı.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Miller, "Bildiğiniz üzere biz, imzalanmış olan sözleşmeleri esas alıyoruz. Doğalgaza tavan fiyat uygulanmasına dair tek taraflı bir karar, elbette sözleşme koşullarının ihlali olur ve bu da tedariklerin kesilmesine yol açar" dedi.
25 Eylül'de 15 AB üyesi, ithal edilen tüm doğalgaza tavan fiyat uygulanmasını önermişti. Almanya, Danimarka ve Hollanda, gaz fiyatlarının sınırlandırılmasına karşı çıkarak bunun Avrupa'daki enerji krizini dizginleme çabalarına darbe vuracağını belirtmişti.