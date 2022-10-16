Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221016/gazprom-baskani-miller-avrupada-tavan-fiyat-uygulanmasi-dogalgaz-akisinin-durmasina-yol-acar--1062375636.html
Gazprom Başkanı Miller: Avrupa'da tavan fiyat uygulanması doğalgaz akışının durmasına yol açar
Gazprom Başkanı Miller: Avrupa'da tavan fiyat uygulanması doğalgaz akışının durmasına yol açar
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Avrupa'da Rus doğalgazına tavan fiyat uygulanması durumunda bunun Avrupa ülkelerine tedarikin durmasına yol açacağına... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T13:19+0300
2022-10-16T13:25+0300
avrupa'da enerji krizi
gazprom
aleksey miller
doğalgaz
rusya
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1062375716_0:0:3427:1927_1920x0_80_0_0_c7797eb25a2baf1845aacc73e93f9601.jpg
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Miller, "Bildiğiniz üzere biz, imzalanmış olan sözleşmeleri esas alıyoruz. Doğalgaza tavan fiyat uygulanmasına dair tek taraflı bir karar, elbette sözleşme koşullarının ihlali olur ve bu da tedariklerin kesilmesine yol açar" dedi. 25 Eylül'de 15 AB üyesi, ithal edilen tüm doğalgaza tavan fiyat uygulanmasını önermişti. Almanya, Danimarka ve Hollanda, gaz fiyatlarının sınırlandırılmasına karşı çıkarak bunun Avrupa'daki enerji krizini dizginleme çabalarına darbe vuracağını belirtmişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1062375716_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_adae7aede8dbd398e6f031c51e3aee57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gazprom, aleksey miller, doğalgaz, rusya, avrupa
gazprom, aleksey miller, doğalgaz, rusya, avrupa

Gazprom Başkanı Miller: Avrupa'da tavan fiyat uygulanması doğalgaz akışının durmasına yol açar

13:19 16.10.2022 (güncellendi: 13:25 16.10.2022)
© AP Photo / Michael SohnDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Abone olTelegram
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Avrupa'da Rus doğalgazına tavan fiyat uygulanması durumunda bunun Avrupa ülkelerine tedarikin durmasına yol açacağına vurguladı.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Miller, "Bildiğiniz üzere biz, imzalanmış olan sözleşmeleri esas alıyoruz. Doğalgaza tavan fiyat uygulanmasına dair tek taraflı bir karar, elbette sözleşme koşullarının ihlali olur ve bu da tedariklerin kesilmesine yol açar" dedi.
25 Eylül'de 15 AB üyesi, ithal edilen tüm doğalgaza tavan fiyat uygulanmasını önermişti. Almanya, Danimarka ve Hollanda, gaz fiyatlarının sınırlandırılmasına karşı çıkarak bunun Avrupa'daki enerji krizini dizginleme çabalarına darbe vuracağını belirtmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала