Fatih Erbakan: Kılıçdaroğlu kaçar gibi Amerika'ya gitti ve orada tam 8 saat ortadan kayboldu

"Altı tane birbirine benzemez bir araya gelmişler. 37 kez toplantı yapmışlar. Altı aydan beri konuşuyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, çay, kahve içiyorlar. Sonunda ortada bir tane somut proje var mı? Şu ekonomik krizden çıkış yolu var mı, şu ekonomik krizden kurtulmak için ortaya koydukları bir kaynak paketi var mı? Bunları geçtim bir cumhurbaşkanı adayı dahi ortaya koyabilmişler mi? Hayır. Altı tane masa başında, bir tane de masanın altında HDP 7 ortak ortaya hiçbir şey koyamıyorlar, 6 aydan beri. Kılıçdaroğlu kaçar gibi Amerika'ya gitti ve orada, Amerika'da tam 8 saat ortadan kayboldu. Gazetecileri, basın mensuplarını, koruma ordusunu atlatıp 8 saat ortadan kayboldu. Uçak biletini dahi yaktığı söyleniyor. Haklı olarak milletimiz soruyor diyor ki, '8 saat neden ortadan kayboldunuz?' Kimlerle ve ne maksatla görüşme yaptınız? Bu görüşmeleri neden gizli yaptınız? Neyi saklıyorsunuz, neyi gizliyorsunuz?"