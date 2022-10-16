https://sputniknews.com.tr/20221016/elon-musktan-geri-adim-ukraynaya-sunulan-starlink-hizmeti-ucretsiz-devam-edecek-1062374040.html
Elon Musk'tan geri adım: Ukrayna'ya sunulan Starlink hizmeti ücretsiz devam edecek
Elon Musk'tan geri adım: Ukrayna'ya sunulan Starlink hizmeti ücretsiz devam edecek
Ünlü girişimci Elon Musk, Ukrayna ordusunun ve halkının iletişimini sürdürebilmesi için sunduğu Starlink desteği konusunda yeni bir açıklama yaptı. Musk... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T12:00+0300
2022-10-16T12:00+0300
2022-10-16T12:00+0300
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Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’ya verilen Starlink hizmetinin ücretsiz olarak süreceğini ifade ederek, “Starlink hala para kaybediyor ve diğer şirketler vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar alıyor olsa da biz Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz” dedi.Operasyonun başlamasının ardından Musk, Ukrayna ordusu ve ülke genelinde iletişim kaynağının kesintiye uğramaması için Starlink hizmetinin ücretsiz olarak Ukrayna’ya sunmuştu. Birkaç gün önce ise söz konusu hizmetin maliyetleri olduğunu ve ‘belirsiz bir süre’ için bu hizmeti sunamayacaklarını hatırlatan Musk, bu maliyetlerin Pentagon tarafından karşılanmasını istemişti. ABD de söz konusu hizmeti finanse etmek için Musk ile görüşmeler yaptığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221014/kievin-hedefindeki-elon-musktan-rest-ukraynaya-starlink-hizmetinin-faturasini-pentagon-odesin-1062309085.html
https://sputniknews.com.tr/20221015/musk-rusya-ukraynada-starlinki-oldurmeye-calisiyor-1062343758.html
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elon musk, starlink, ukrayna, rusya, abd
elon musk, starlink, ukrayna, rusya, abd
Elon Musk'tan geri adım: Ukrayna'ya sunulan Starlink hizmeti ücretsiz devam edecek
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Ünlü girişimci Elon Musk, Ukrayna ordusunun ve halkının iletişimini sürdürebilmesi için sunduğu Starlink desteği konusunda yeni bir açıklama yaptı. Musk, “Ukrayna hükümetini ücretsiz finanse etmeye devam edeceğiz” dedi.
Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’ya verilen Starlink hizmetinin ücretsiz olarak süreceğini ifade ederek, “Starlink hala para kaybediyor ve diğer şirketler vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar alıyor olsa da biz Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz” dedi.
Operasyonun başlamasının ardından Musk, Ukrayna ordusu ve ülke genelinde iletişim kaynağının kesintiye uğramaması için Starlink hizmetinin ücretsiz olarak Ukrayna’ya sunmuştu.
Birkaç gün önce ise söz konusu hizmetin maliyetleri olduğunu ve ‘belirsiz bir süre’ için bu hizmeti sunamayacaklarını hatırlatan Musk, bu maliyetlerin Pentagon tarafından karşılanmasını istemişti. ABD de söz konusu hizmeti finanse etmek için Musk ile görüşmeler yaptığını duyurmuştu.