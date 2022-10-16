Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221016/elon-musktan-geri-adim-ukraynaya-sunulan-starlink-hizmeti-ucretsiz-devam-edecek-1062374040.html
Elon Musk'tan geri adım: Ukrayna'ya sunulan Starlink hizmeti ücretsiz devam edecek
Elon Musk'tan geri adım: Ukrayna'ya sunulan Starlink hizmeti ücretsiz devam edecek
Ünlü girişimci Elon Musk, Ukrayna ordusunun ve halkının iletişimini sürdürebilmesi için sunduğu Starlink desteği konusunda yeni bir açıklama yaptı. Musk... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T12:00+0300
2022-10-16T12:00+0300
ukrayna krizi
elon musk
starlink
ukrayna
rusya
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1062374137_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_bee4da37ccf496d3b50b7ebc2dc22699.jpg
Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’ya verilen Starlink hizmetinin ücretsiz olarak süreceğini ifade ederek, “Starlink hala para kaybediyor ve diğer şirketler vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar alıyor olsa da biz Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz” dedi.Operasyonun başlamasının ardından Musk, Ukrayna ordusu ve ülke genelinde iletişim kaynağının kesintiye uğramaması için Starlink hizmetinin ücretsiz olarak Ukrayna’ya sunmuştu. Birkaç gün önce ise söz konusu hizmetin maliyetleri olduğunu ve ‘belirsiz bir süre’ için bu hizmeti sunamayacaklarını hatırlatan Musk, bu maliyetlerin Pentagon tarafından karşılanmasını istemişti. ABD de söz konusu hizmeti finanse etmek için Musk ile görüşmeler yaptığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221014/kievin-hedefindeki-elon-musktan-rest-ukraynaya-starlink-hizmetinin-faturasini-pentagon-odesin-1062309085.html
https://sputniknews.com.tr/20221015/musk-rusya-ukraynada-starlinki-oldurmeye-calisiyor-1062343758.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1062374137_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_c2ead45441e937dbec652ff87d4ab0b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elon musk, starlink, ukrayna, rusya, abd
elon musk, starlink, ukrayna, rusya, abd

Elon Musk'tan geri adım: Ukrayna'ya sunulan Starlink hizmeti ücretsiz devam edecek

12:00 16.10.2022
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Abone olTelegram
Ünlü girişimci Elon Musk, Ukrayna ordusunun ve halkının iletişimini sürdürebilmesi için sunduğu Starlink desteği konusunda yeni bir açıklama yaptı. Musk, “Ukrayna hükümetini ücretsiz finanse etmeye devam edeceğiz” dedi.
Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’ya verilen Starlink hizmetinin ücretsiz olarak süreceğini ifade ederek, “Starlink hala para kaybediyor ve diğer şirketler vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar alıyor olsa da biz Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz” dedi.
Operasyonun başlamasının ardından Musk, Ukrayna ordusu ve ülke genelinde iletişim kaynağının kesintiye uğramaması için Starlink hizmetinin ücretsiz olarak Ukrayna’ya sunmuştu.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
Ukrayna krizi
Kiev'in hedefindeki Elon Musk'tan rest: Ukrayna'ya Starlink hizmetinin faturasını Pentagon ödesin
14 Ekim, 17:04
Birkaç gün önce ise söz konusu hizmetin maliyetleri olduğunu ve ‘belirsiz bir süre’ için bu hizmeti sunamayacaklarını hatırlatan Musk, bu maliyetlerin Pentagon tarafından karşılanmasını istemişti. ABD de söz konusu hizmeti finanse etmek için Musk ile görüşmeler yaptığını duyurmuştu.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
Ukrayna krizi
Musk: Rusya, Ukrayna'da Starlink'i 'öldürmeye' çalışıyor
Dün, 10:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала