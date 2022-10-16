https://sputniknews.com.tr/20221016/elon-musktan-geri-adim-ukraynaya-sunulan-starlink-hizmeti-ucretsiz-devam-edecek-1062374040.html

Elon Musk'tan geri adım: Ukrayna'ya sunulan Starlink hizmeti ücretsiz devam edecek

Elon Musk'tan geri adım: Ukrayna'ya sunulan Starlink hizmeti ücretsiz devam edecek

Ünlü girişimci Elon Musk, Ukrayna ordusunun ve halkının iletişimini sürdürebilmesi için sunduğu Starlink desteği konusunda yeni bir açıklama yaptı. Musk... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T12:00+0300

2022-10-16T12:00+0300

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Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’ya verilen Starlink hizmetinin ücretsiz olarak süreceğini ifade ederek, “Starlink hala para kaybediyor ve diğer şirketler vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar alıyor olsa da biz Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz” dedi.Operasyonun başlamasının ardından Musk, Ukrayna ordusu ve ülke genelinde iletişim kaynağının kesintiye uğramaması için Starlink hizmetinin ücretsiz olarak Ukrayna’ya sunmuştu. Birkaç gün önce ise söz konusu hizmetin maliyetleri olduğunu ve ‘belirsiz bir süre’ için bu hizmeti sunamayacaklarını hatırlatan Musk, bu maliyetlerin Pentagon tarafından karşılanmasını istemişti. ABD de söz konusu hizmeti finanse etmek için Musk ile görüşmeler yaptığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221014/kievin-hedefindeki-elon-musktan-rest-ukraynaya-starlink-hizmetinin-faturasini-pentagon-odesin-1062309085.html

https://sputniknews.com.tr/20221015/musk-rusya-ukraynada-starlinki-oldurmeye-calisiyor-1062343758.html

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