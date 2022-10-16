https://sputniknews.com.tr/20221016/destici-emeklilikte-yasa-takilanlarin-hakki-verilecek-emekliligi-gelenlerin-hepsi-emekli-edilecek--1062388347.html

Destici: Emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek, emekliliği gelenlerin hepsi emekli edilecek

Destici: Emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek, emekliliği gelenlerin hepsi emekli edilecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ”Emeklilikte yaşa takılanların hak mağduriyeti ortadan kaldırılacak ve hakkı verilecek. Emekliliği... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T23:29+0300

2022-10-16T23:29+0300

2022-10-16T23:35+0300

mustafa destici

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1062388203_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_eb316f1e80b173c2e977a32e3708aa29.jpg

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Adana Çukurova İlçe Başkanlığı toplantı salonunda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Destici, Bartın'da hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi. Türkiye’nin enerjinin yüzde sekseninden fazlasını dışarıdan ithal ettiğini vurgulayan Destici, ”Eğer bugün Türkiye bir cari açıkla karşı karşıyaysa, eğer bugün Türkiye bütçe açığıyla karşı karşıyaysa, eğer hayat bugün hayat pahalılığı bu derece yükselmişse, enflasyon bu derece yüklemişse, bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de bizim enerjide dışa bağımlı olmamız. Yani enerjiyi dışarıdan ithal ediyor olmamızdır. Şayet biz enerjiyi, ithal etmemiş olsaydık bugün bizim cari fazlamız vardı. Eğer biz enerjiyi dışarıdan ithal etmemiş olsaydık akaryakıtı bu kadar pahalı kullanmıyor olurduk. Bugün diyelim Adana'da iki liraya da üç lira olan bir narenciye meyvesinin bir ürünün Ankara'da, on beş liraya satılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi nakliye masrafları. Aynı şekilde bizim dışarıdan ithal ettiğimiz ürünlerle ilgili de bu. Dediğim gibi akaryakıttaki maliyetin bir faturası oluyor. Bu da vatandaşa zam olarak, hayat pahalılığı olarak ülkeye de yüksek enflasyon olarak yansıyor. Yeraltı kaynaklarımızı harekete geçirelim. Ne kadar yeraltı kaynağımız varsa; kömürse kömür, petrolse petrol, gazsa gaz bütün bunları çıkartalım. Ama bunları çıkartırken bir kere daha altını çizerek söylüyorum, iş sağlığı ve insan; yani işçi sağlığı konusunda azami dikkati gösterilim” dedi. 'Emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek'Ocak ayına kadar hükümetin Cumhur İttifakı ile birlikte ne yapacağına değinen Destici, ”Birlikte hep beraber bizler AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlikte Partisi önce beş yüz binin üzerindeki sözleşmeliyi kadroya alacağız inşallah. Daha sonra önce içeride çalışan taşeronlar vardı, bütün taşeronlar kadroya geçti. Fakat bu seksen bin kişi geçmemişti. Onlara kadro verilecek. Daha sonra da emeklilikte yaşa takıların hak mağduriyeti ortadan kaldırılacak ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek. Emekliliği gelenlerin tamamı emekli edilecek inşallah” dedi. 'Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı yüzde doksan dokuz oranında gelmiş vaziyette'2023 seçimlerinde, Cumhur İttifakı’yla birlikte seçimden zaferle çıkacaklarını dile getiren Destici şunları ifede etti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa destici