https://sputniknews.com.tr/20221016/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-telefonda-gorustu-1062378812.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşen BAE liderinden Bartın'da hayatını kaybedenler için taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşen BAE liderinden Bartın'da hayatını kaybedenler için taziye

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T15:33+0300

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türkiye

bae

bartın

maden

recep tayyip erdoğan

taziye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede, karşılıklı yatırımlardan ticarete, enerjiden ulaşıma, altyapıdan teknolojiye geniş bir yelpazede güçlenen iş birliğinin, askeri ve savunma sanayii alanlarına da teşmil edilmesi hususunda mutabık kalındı.

türkiye

bae

bartın

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