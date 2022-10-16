https://sputniknews.com.tr/20221016/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-telefonda-gorustu-1062378812.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşen BAE liderinden Bartın'da hayatını kaybedenler için taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşen BAE liderinden Bartın'da hayatını kaybedenler için taziye
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T15:33+0300
2022-10-16T15:33+0300
2022-10-16T15:36+0300
türkiye
bae
bartın
maden
recep tayyip erdoğan
taziye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede, karşılıklı yatırımlardan ticarete, enerjiden ulaşıma, altyapıdan teknolojiye geniş bir yelpazede güçlenen iş birliğinin, askeri ve savunma sanayii alanlarına da teşmil edilmesi hususunda mutabık kalındı.
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bae, bartın, maden, recep tayyip erdoğan, taziye
bae, bartın, maden, recep tayyip erdoğan, taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşen BAE liderinden Bartın'da hayatını kaybedenler için taziye
15:33 16.10.2022 (güncellendi: 15:36 16.10.2022) Abone ol
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede, karşılıklı yatırımlardan ticarete, enerjiden ulaşıma, altyapıdan teknolojiye geniş bir yelpazede güçlenen iş birliğinin, askeri ve savunma sanayii alanlarına da teşmil edilmesi hususunda mutabık kalındı.