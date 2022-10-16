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BM'den Türkiye'ye taziye mesajı
BM'den Türkiye'ye taziye mesajı
Birleşmiş Milletler, Bartın’daki maden kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi. 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T09:47+0300
2022-10-16T09:53+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
taziye
bartın
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Bartın’ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres adına sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, Guterres'in Amasra'da yaşanan kazadan duyduğu derin üzüntü ifade edilerek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına taziyelerini iletiyor. Yaralılara şifa diliyor" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20221015/bakan-donmez-bartinda-arama-kurtarma-calismalarinin-tamamlandigini-bildirdi-1062354340.html
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birleşmiş milletler (bm), taziye, bartın
birleşmiş milletler (bm), taziye, bartın

BM'den Türkiye'ye taziye mesajı

09:47 16.10.2022 (güncellendi: 09:53 16.10.2022)
Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
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Birleşmiş Milletler, Bartın’daki maden kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi.
Bartın’ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres adına sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, Guterres'in Amasra'da yaşanan kazadan duyduğu derin üzüntü ifade edilerek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına taziyelerini iletiyor. Yaralılara şifa diliyor" denildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende meydana gelen patlamada ölen işçi sayısının 14'e yükseldiğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise patlamanın ilk belirlemelere göre grizudan kaynaklandığını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
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Bakan Dönmez, Bartın'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi
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