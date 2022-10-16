https://sputniknews.com.tr/20221016/bmden-turkiyeye-taziye-mesaji-1062368416.html
BM'den Türkiye'ye taziye mesajı
BM'den Türkiye'ye taziye mesajı
Birleşmiş Milletler, Bartın’daki maden kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi. 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T09:47+0300
2022-10-16T09:47+0300
2022-10-16T09:53+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
taziye
bartın
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Bartın’ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres adına sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, Guterres'in Amasra'da yaşanan kazadan duyduğu derin üzüntü ifade edilerek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına taziyelerini iletiyor. Yaralılara şifa diliyor" denildi.
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birleşmiş milletler (bm), taziye, bartın
birleşmiş milletler (bm), taziye, bartın
BM'den Türkiye'ye taziye mesajı
09:47 16.10.2022 (güncellendi: 09:53 16.10.2022) Abone ol
Birleşmiş Milletler, Bartın’daki maden kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi.
Bartın’ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres adına sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, Guterres'in Amasra'da yaşanan kazadan duyduğu derin üzüntü ifade edilerek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına taziyelerini iletiyor. Yaralılara şifa diliyor" denildi.