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https://sputniknews.com.tr/20221016/bidenin-putin-ile-gorusmeyi-reddetmesine-kremlinden-yorum-ara-secimleri-dusunuyor-1062386411.html
Biden'ın Putin ile görüşmeyi reddetmesine Kremlin’den yorum: Ara seçimleri düşünüyor
Biden'ın Putin ile görüşmeyi reddetmesine Kremlin’den yorum: Ara seçimleri düşünüyor
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova ile tam teşekküllü müzakere olasılığını reddeden ABD Başkanı Joe Biden'in öncelikle yaklaşan kongre... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T21:37+0300
2022-10-16T21:38+0300
dünya
joe biden
vladimir putin
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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Moskova ile tam teşekküllü müzakere olasılığını reddeden ABD Başkanı Joe Biden'in bu adımına ilişkin görüşlerini paylaştı.Uşakov, “Bu güç durumda onun (Biden’ın) her şeyden önce yaklaşan ara seçimleri düşündüğünü sanıyorum, bu nedenle uyuşturucu teslim etmekten gözaltına alınan kadın basketbolcuyu kesinlikle iade etmemiz gerektiğini hatırlatıyor, ancak bu en azından bizi endişelendiren en önemli konu değil” diye konuştu.Biden, Putin ile olası görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Şu anda Putin ile görüşmek için ortada bir neden görmüyorum” diyerek, ancak Rusya'da uyuşturucu sokmaktan tutuklu Amerikan basketbolcu Brittney Griner'in salıverilmesi konusunda görüşeceğini ifade etmişti.Rus lider de Biden ile olası görüşme yönündeki sorulara, şimdilik böyle bir görüşmeyi gerekli görmediğini, ayrıca böyle bir görüşmenin yapılabileceği bir platform olmadığını açıklamıştı.
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joe biden, vladimir putin, brittney griner
joe biden, vladimir putin, brittney griner

Biden'ın Putin ile görüşmeyi reddetmesine Kremlin’den yorum: Ara seçimleri düşünüyor

21:37 16.10.2022 (güncellendi: 21:38 16.10.2022)
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIPutin - Biden
Putin - Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova ile tam teşekküllü müzakere olasılığını reddeden ABD Başkanı Joe Biden'in öncelikle yaklaşan kongre seçimleri ile ilgili endişe duyduğunu belirtti.
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Moskova ile tam teşekküllü müzakere olasılığını reddeden ABD Başkanı Joe Biden'in bu adımına ilişkin görüşlerini paylaştı.
Uşakov, “Bu güç durumda onun (Biden’ın) her şeyden önce yaklaşan ara seçimleri düşündüğünü sanıyorum, bu nedenle uyuşturucu teslim etmekten gözaltına alınan kadın basketbolcuyu kesinlikle iade etmemiz gerektiğini hatırlatıyor, ancak bu en azından bizi endişelendiren en önemli konu değil” diye konuştu.
Biden, Putin ile olası görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Şu anda Putin ile görüşmek için ortada bir neden görmüyorum” diyerek, ancak Rusya'da uyuşturucu sokmaktan tutuklu Amerikan basketbolcu Brittney Griner'in salıverilmesi konusunda görüşeceğini ifade etmişti.
Rus lider de Biden ile olası görüşme yönündeki sorulara, şimdilik böyle bir görüşmeyi gerekli görmediğini, ayrıca böyle bir görüşmenin yapılabileceği bir platform olmadığını açıklamıştı.
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