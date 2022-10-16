https://sputniknews.com.tr/20221016/bidenin-putin-ile-gorusmeyi-reddetmesine-kremlinden-yorum-ara-secimleri-dusunuyor-1062386411.html

Biden'ın Putin ile görüşmeyi reddetmesine Kremlin’den yorum: Ara seçimleri düşünüyor

Biden'ın Putin ile görüşmeyi reddetmesine Kremlin’den yorum: Ara seçimleri düşünüyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova ile tam teşekküllü müzakere olasılığını reddeden ABD Başkanı Joe Biden'in öncelikle yaklaşan kongre... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T21:37+0300

2022-10-16T21:37+0300

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dünya

joe biden

vladimir putin

brittney griner

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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Moskova ile tam teşekküllü müzakere olasılığını reddeden ABD Başkanı Joe Biden'in bu adımına ilişkin görüşlerini paylaştı.Uşakov, “Bu güç durumda onun (Biden’ın) her şeyden önce yaklaşan ara seçimleri düşündüğünü sanıyorum, bu nedenle uyuşturucu teslim etmekten gözaltına alınan kadın basketbolcuyu kesinlikle iade etmemiz gerektiğini hatırlatıyor, ancak bu en azından bizi endişelendiren en önemli konu değil” diye konuştu.Biden, Putin ile olası görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Şu anda Putin ile görüşmek için ortada bir neden görmüyorum” diyerek, ancak Rusya'da uyuşturucu sokmaktan tutuklu Amerikan basketbolcu Brittney Griner'in salıverilmesi konusunda görüşeceğini ifade etmişti.Rus lider de Biden ile olası görüşme yönündeki sorulara, şimdilik böyle bir görüşmeyi gerekli görmediğini, ayrıca böyle bir görüşmenin yapılabileceği bir platform olmadığını açıklamıştı.

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joe biden, vladimir putin, brittney griner