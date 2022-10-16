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https://sputniknews.com.tr/20221016/bidenin-bir-kiza-30-yasina-dek-ciddi-iliski-yok-dedigi-video-tepki-cekti-tekinsiz-joe-is-ustunde-1062381649.html
Biden'ın bir kıza '30 yaşına dek ciddi ilişki yok' dediği video tepki çekti: Tekinsiz Joe iş üstünde
Biden'ın bir kıza '30 yaşına dek ciddi ilişki yok' dediği video tepki çekti: Tekinsiz Joe iş üstünde
ABD Başkanı Joe Biden'ı bir yüksekokulda selfie çekimi sırasında arkadan omuzlarını tuttuğu bir kıza "30 yaşına kadar erkeklerle ciddi ilişki yok" derken... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T18:02+0300
2022-10-16T19:16+0300
dünya
joe biden
abd
pedofili
kız
hunter biden
flört
ilişki
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ABD'de yarım asırlık siyasi hayatında gafları ve sarkıntılığa varan el kol hareketleriyle tanınmasının ardından Başkan seçildiğinden beri yerini, yönünü, sözünü şaşırmasıyla gündem olan Joe Biden, bu kez oldukça genç bir kıza erkeklerle çıkma konusunda tavsiyede bulunarak şimşekleri çekti.Kaliforniya eyaletinde devlete bağlı Irvine Valley Yüksekokulu'ndaki bir etkinliğe katılan ABD Başkanı Joe Biden, selfie çekimi sırasında arkadan omuzlarını tuttuğu bir kıza "30 yaşına kadar erkeklerle ciddi ilişki yok" derken görüntülendi.'Bunu aklımda tutacağım'Biden, "Şimdi kızlarıma ve torunlarıma söylediğim çok önemli bir şey var - 30 yaşına kadar erkeklerle ciddi ilişki yok!" diyerek omzuna yaslandığı kız, "Tamam...Bunu aklımda tutacağım" yanıtını verip gülmeye başladı. Bu sahneyi yakalayıp Twitter'da paylaşan gazeteci Kalen D’Almeida, filmi çekmesini Başkan'ı korumakla görevli Gizli Servis ajanlarının engellemeye çalıştığını iddia etti.Sosyal medyada 5 milyondan fazla kez izlenen video, kullanıcıların tepkisini çekti.'Tüyler ürpertici Joe'nun çocuklarınızın yakınında olmasını ister misiniz'Muhafazakarlar, Biden'a layık gördükleri lakabı devreye soktu.Kalen D’Almeida, "Tüyler ürpertici Joe'nun çocuklarınızın yakınında olmasını ister misiniz" diye sordu.Siyasi yorumcu Benny Johnson "Tüyler ürpertici Joe yine iş üstünde" dedi. 'Çifte sandart'Muhafazakar yorumcu Ian Haworth, "(Önceki Başkan) Donald Trump, ergen bir kızın omzunu sıkıp kulağına '30 yaşına kadar ciddi ilişki yok' diye fısıldasa, medyanın tepkisini hayal edebiliyor musunuz? Biden ise bunu namütenahi yapıyor ve medya gülüp 'İşte bizim Joe' diyor" değerlendirmesini yaptı. 'Böyle çok videosu var'Washington Examiner Baş Siyasi Muhabiri Byron York, "Bunu neden yapıyor" diye sordu.Fox News yorumcusu Lisa Boothe, "Böyle çok videosu var" diye ekledi. Diğer kullanıcıların bazısı videodaki kızın 'rahatsız olmuş' göründüğünü söylerken, bazısı 'abartılacak bir şey olmadığı' görüşünü dile getirdi. @TPUSA isimli kullanıcı, "Ciddi soru… Neden hep bunu yapıyor? Küçük kızlara 'Unutma, yaşlanana kadar flört yok' gibi şeyler dediğini gösteren kaç video izlediğimi söyleyemem... Çok garip" dedi. Aile sicili hayra alamet değilDaha önce Biden'ın oğlu Hunter'ın kayıp dizüstü bilgisayarı ve hacklenen cep telefonundan reşit olmayan kız çocuklarının görüntülerinin çıkmasının yanısıra babasını 'Pedofil Peter' olarak kaydettiği ortaya çıktı. Üstüne üstük Biden, geçen ay bir etkinlikte konuşma yaparken, dinleyiciler arasında en önde oturan bir kadını işaret edip şöyle dedi:"Bana merhaba demelisin. Dostluğumuz eskilere dayanıyor. O 12, ben 30 yaşındaydım, ama neyse. Bu kadın çok şey yapmama yardım etti."
https://sputniknews.com.tr/20150218/1014031984.html
https://sputniknews.com.tr/20201021/-hunter-bidenin-bilgisayarindan-resit-olmayan-kizlarin-fotograflari-ve-14-yasinda-bir-kizla-iliski-1043069882.html
https://sputniknews.com.tr/20220711/joe-bidenin-oglu-hunter-bidenin-telefonu-acildi-pedofili-ve-uyusturucu-skandali-ortaya-cikti--1058602691.html
https://sputniknews.com.tr/20220924/biden-dostlugumuz-eskilere-dayaniyor-dedigi-kadini-isaret-etti-o-12-ben-30-yasindaydim-neyse-1061581955.html
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joe biden, abd, pedofili, kız, hunter biden, flört, ilişki
joe biden, abd, pedofili, kız, hunter biden, flört, ilişki

Biden'ın bir kıza '30 yaşına dek ciddi ilişki yok' dediği video tepki çekti: Tekinsiz Joe iş üstünde

18:02 16.10.2022 (güncellendi: 19:16 16.10.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Kalen D’Almeida@fromkalenIrvine Valley Yüksekokulu'ndaki bir etkinliğe katılan ABD Başkanı Joe Biden, selfie çekimi sırasında arkadan omuzlarını tuttuğu bir kıza "30 yaşına kadar erkeklerle ciddi ilişki yok" derken görüntülendi.
Irvine Valley Yüksekokulu'ndaki bir etkinliğe katılan ABD Başkanı Joe Biden, selfie çekimi sırasında arkadan omuzlarını tuttuğu bir kıza 30 yaşına kadar erkeklerle ciddi ilişki yok derken görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© Fotoğraf : Twitter/Kalen D’Almeida@fromkalen
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ABD Başkanı Joe Biden'ı bir yüksekokulda selfie çekimi sırasında arkadan omuzlarını tuttuğu bir kıza "30 yaşına kadar erkeklerle ciddi ilişki yok" derken yakalayan video, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. 'Tüyler ürpertici Joe' lakabını kullanarak tepki gösteren muhafazakarlar, aynı şeyi Trump yapsaydı ortalığın yıkılacağına dikkat çekti.
ABD'de yarım asırlık siyasi hayatında gafları ve sarkıntılığa varan el kol hareketleriyle tanınmasının ardından Başkan seçildiğinden beri yerini, yönünü, sözünü şaşırmasıyla gündem olan Joe Biden, bu kez oldukça genç bir kıza erkeklerle çıkma konusunda tavsiyede bulunarak şimşekleri çekti.
Kaliforniya eyaletinde devlete bağlı Irvine Valley Yüksekokulu'ndaki bir etkinliğe katılan ABD Başkanı Joe Biden, selfie çekimi sırasında arkadan omuzlarını tuttuğu bir kıza "30 yaşına kadar erkeklerle ciddi ilişki yok" derken görüntülendi.
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'Bunu aklımda tutacağım'

Biden, "Şimdi kızlarıma ve torunlarıma söylediğim çok önemli bir şey var - 30 yaşına kadar erkeklerle ciddi ilişki yok!" diyerek omzuna yaslandığı kız, "Tamam...Bunu aklımda tutacağım" yanıtını verip gülmeye başladı.
Bu sahneyi yakalayıp Twitter'da paylaşan gazeteci Kalen D’Almeida, filmi çekmesini Başkan'ı korumakla görevli Gizli Servis ajanlarının engellemeye çalıştığını iddia etti.
Sosyal medyada 5 milyondan fazla kez izlenen video, kullanıcıların tepkisini çekti.

'Tüyler ürpertici Joe'nun çocuklarınızın yakınında olmasını ister misiniz'

Muhafazakarlar, Biden'a layık gördükleri lakabı devreye soktu.
Kalen D’Almeida, "Tüyler ürpertici Joe'nun çocuklarınızın yakınında olmasını ister misiniz" diye sordu.
Siyasi yorumcu Benny Johnson "Tüyler ürpertici Joe yine iş üstünde" dedi.

'Çifte sandart'

Muhafazakar yorumcu Ian Haworth, "(Önceki Başkan) Donald Trump, ergen bir kızın omzunu sıkıp kulağına '30 yaşına kadar ciddi ilişki yok' diye fısıldasa, medyanın tepkisini hayal edebiliyor musunuz? Biden ise bunu namütenahi yapıyor ve medya gülüp 'İşte bizim Joe' diyor" değerlendirmesini yaptı.

'Böyle çok videosu var'

Washington Examiner Baş Siyasi Muhabiri Byron York, "Bunu neden yapıyor" diye sordu.
Fox News yorumcusu Lisa Boothe, "Böyle çok videosu var" diye ekledi.
Diğer kullanıcıların bazısı videodaki kızın 'rahatsız olmuş' göründüğünü söylerken, bazısı 'abartılacak bir şey olmadığı' görüşünü dile getirdi.
@TPUSA isimli kullanıcı, "Ciddi soru… Neden hep bunu yapıyor? Küçük kızlara 'Unutma, yaşlanana kadar flört yok' gibi şeyler dediğini gösteren kaç video izlediğimi söyleyemem... Çok garip" dedi.
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Daha önce Biden'ın oğlu Hunter'ın kayıp dizüstü bilgisayarı ve hacklenen cep telefonundan reşit olmayan kız çocuklarının görüntülerinin çıkmasının yanısıra babasını 'Pedofil Peter' olarak kaydettiği ortaya çıktı.
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Üstüne üstük Biden, geçen ay bir etkinlikte konuşma yaparken, dinleyiciler arasında en önde oturan bir kadını işaret edip şöyle dedi:
"Bana merhaba demelisin. Dostluğumuz eskilere dayanıyor. O 12, ben 30 yaşındaydım, ama neyse. Bu kadın çok şey yapmama yardım etti."
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