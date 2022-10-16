https://sputniknews.com.tr/20221016/bakan-bilgin-patlamanin-yasandigi-maden-ocaginda-incelemelerde-bulundu-1062385261.html

Bakan Bilgin'den patlamanın olduğu maden ocağıyla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesi talimatı

Bakan Bilgin'den patlamanın olduğu maden ocağıyla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesi talimatı

Patlamanın meydana geldiği maden ocağında incelemelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başlatılan teftişin ve soruşturmanın... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T20:46+0300

2022-10-16T20:46+0300

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vedat bilgin

türkiye

maden ocağı

soruşturma

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, patlamanın meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde önceki gün patlama yaşanan, 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağına gelen Bakan Bilgin, ilk olarak maden sahasında uzmanlarla yerinde denetleme yaptı.Bilgin, incelemelerin ardından yetkililere, 4 müfettişle başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.

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Sputnik Türkiye

vedat bilgin, maden ocağı, soruşturma