https://sputniknews.com.tr/20221016/bakan-bilgin-patlamanin-yasandigi-maden-ocaginda-incelemelerde-bulundu-1062385261.html
Bakan Bilgin'den patlamanın olduğu maden ocağıyla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesi talimatı
Bakan Bilgin'den patlamanın olduğu maden ocağıyla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesi talimatı
Patlamanın meydana geldiği maden ocağında incelemelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başlatılan teftişin ve soruşturmanın... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T20:46+0300
2022-10-16T20:46+0300
2022-10-16T20:50+0300
vedat bilgin
türkiye
maden ocağı
soruşturma
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, patlamanın meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde önceki gün patlama yaşanan, 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağına gelen Bakan Bilgin, ilk olarak maden sahasında uzmanlarla yerinde denetleme yaptı.Bilgin, incelemelerin ardından yetkililere, 4 müfettişle başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.
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vedat bilgin, maden ocağı, soruşturma
vedat bilgin, maden ocağı, soruşturma
Bakan Bilgin'den patlamanın olduğu maden ocağıyla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesi talimatı
20:46 16.10.2022 (güncellendi: 20:50 16.10.2022) Abone ol
Patlamanın meydana geldiği maden ocağında incelemelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, patlamanın meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde önceki gün patlama yaşanan, 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağına gelen Bakan Bilgin, ilk olarak maden sahasında uzmanlarla yerinde denetleme yaptı.
Bilgin, incelemelerin ardından yetkililere, 4 müfettişle başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.