https://sputniknews.com.tr/20221016/bakan-akar-345-gemi-ukrayna-limanlarindan-7-milyon-700-bin-ton-tahilin-sevkiyatini-gerceklestirdi-1062380623.html

Bakan Akar: 345 gemi Ukrayna limanlarından 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdi

Bakan Akar: 345 gemi Ukrayna limanlarından 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdi

Ukrayna Altyapı Bakanı'nı İstanbul'da ağırlayan Milli Savunma Bakanı Akar, tahıl anlaşmasıyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, "Üç aylık süre içinde toplam 345... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T16:49+0300

2022-10-16T16:49+0300

2022-10-16T16:57+0300

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından yapılan basın açıklamasında konuşan Bakan Akar, tahıl koridoruna yönelik atılan imza sonrasında yaklaşık üç ayın geride kaldığını ifade ederek "Bu üç aylık süre içinde toplam 345 gemi Ukrayna limanlarından 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdi. Bu, memnuniyet verici bir sonuç" diye konuştu. Bu başarılı sonucun alınmasında katkısı olanlara teşekkür eden Bakan Akar şunları söyledi: "Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki arkadaşlarımızın Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye bir bütün olarak yaptıkları bu çalışmaları hem insani hem de tarihi bir görev olarak görüyoruz. Tahıl sevkiyatının gerçekleştirilmesiyle birlikte ciddi şekilde tahıl fiyatlarının düştüğünü biliyoruz. Bu, Karadeniz tahıl inisiyatifi ile taraflar bir araya gelebildiler. Bizim dileğimiz, bundan sonra da diğer sorunların çözümünde bu yaptığımız çalışmanın bir model teşkil etmesidir." Türkiye'nin her zaman komşularının sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılı, barıştan ve istikrardan yana olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Aynı politikamızı şeffaf bir şekilde sürdürüyoruz" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir an önce ateşkesin sağlanması ve sorunun diplomatik yol ve yöntemlerle çözümüne yönelik çabalarına dikkati çeken Akar, kendilerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yöndeki talimatları doğrultusundaki çalışmalarına devam ettiklerini aktardı. Türkiye'nin kolaylaştırıcı tutumunu sürdürdüğünü, çalışmalarına olabildiğince dengeli ve itidalli olarak devam ettiğini dile getiren Akar şunları söyledi: "Nasıl ki bu tutarlı politikamızı sürdürerek tahıl konusuna bir çözüm getirebildiysek, aynı şekilde esir değişimi de bu politikanın bir ürünüdür. Amacımız; bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle sorunun çözümü için çalışmaların sürdürülmesi, bu yöne gidilmesi, gerginliğin azaltılması ve herhangi bir aksaklığa meydan vermeden insani yardımların da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır."

https://sputniknews.com.tr/20221014/ria-tahil-koridoru-anlasmasinin-uzatilmasina-iliskin-gorusmeler-suruyor-uzlasiya-dair-umut-var--1062309510.html

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