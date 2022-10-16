Bahçeli: Bizim adayımız Erdoğan'dır, hedefimiz açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesidir

Kılıçdaroğlu ABD'de 8 saat kayboldu. A'dan Z'ye şüphelidir. Kimlerle görüştü? Hangi sözleri verdi? Hangi kapıları icazet için aşındırdı? Bunlar az çok malumdur. Zilletin partileri emperyalizmin maşasıdır.