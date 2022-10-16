https://sputniknews.com.tr/20221016/bahceli-bizim-adayimiz-erdogandir-hedefimiz-acik-ara-farkla-tekrar-cumhurbaskani-secilmesidir-1062381125.html
Bahçeli: Bizim adayımız Erdoğan'dır, hedefimiz açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesidir
Bahçeli: Bizim adayımız Erdoğan'dır, hedefimiz açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesidir
Konya'da 'Aday Belli Karar Net' mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Hedefimiz açık ara farkla tekrar... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T17:07+0300
2022-10-16T17:07+0300
2022-10-16T17:16+0300
devlet bahçeli
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Konya'da 'Aday belli karar net' mitinginde konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları şöyle:
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devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu
devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu
Bahçeli: Bizim adayımız Erdoğan'dır, hedefimiz açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesidir
17:07 16.10.2022 (güncellendi: 17:16 16.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Konya'da 'Aday Belli Karar Net' mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Hedefimiz açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesidir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Konya'da 'Aday belli karar net' mitinginde konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları şöyle:
"Cumhur İttifakı oldukça yenilmemizi bekleyenler her zaman hüsranla karşılaşacaklardır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hedefimiz açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesidir.
Kılıçdaroğlu ABD'de 8 saat kayboldu. A'dan Z'ye şüphelidir. Kimlerle görüştü? Hangi sözleri verdi? Hangi kapıları icazet için aşındırdı? Bunlar az çok malumdur. Zilletin partileri emperyalizmin maşasıdır.
Bahçeli: Hayat pahalılığı yenilecektir, enflasyon düşürülecektir.