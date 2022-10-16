https://sputniknews.com.tr/20221016/azerbaycan-sinirdaki-mevzilerine-ates-acildigini-acikladi-ermenistan-yalanladi--1062373426.html

Azerbaycan sınırdaki mevzilerine ateş açıldığını açıkladı, Ermenistan yalanladı

Azerbaycan sınırdaki mevzilerine ateş açıldığını açıkladı, Ermenistan yalanladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında bulunan Azeri ordusu mevzilerine ateş açıldığını duyurdu. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Azeri mevzilerine... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T11:26+0300

2022-10-16T11:26+0300

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "15 Ekim'de saat 15:20-18:00 arasında ve ayrıca 16 Ekim gece saatlerinde Ermenistan ordusu, Kelbecer'deki Cemilli ve Mollabayramlı, Laçin'deki Husulyu ve Tovuz'daki Kohanabi yerleşimlerin bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine farklı kalibredeki silahlarla ateş açtı" ifadelerini kullandı. Bakanlık, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilere yönelik saldırıya ateşle uygun şekilde karşılık verildiğini kaydetti. Ermenistan, ise Azeri tarafını yalanladı Bu arada Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azeri tarafının açıklamasının gerçek dışı olduğunu açıkladı. Ermeni güçlerinin Azeri mevzilerine ateş açmadığını belirten bakanlık, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın her gün bu tür dezenformasyon yayması, suni bir sınır gerilimi yaratma girişiminden başka bir şey değildir" dedi.

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