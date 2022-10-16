https://sputniknews.com.tr/20221016/amasrada-patlama-meydana-gelen-maden-ocaginda-komur-uretimine-ara-verildi-1062374931.html

Bartın'da patlama meydana gelen maden ocağında kömür üretimine ara verildi

Bartın'da patlama meydana gelen maden ocağında kömür üretimine ara verildi

Bakan Dönmez, Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağında işlemler bitinceye kadar kömür üretimine ara verildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Bozdağ da... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T12:39+0300

2022-10-16T12:39+0300

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türkiye

amasra

maden

kömür

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Bartın Amasra'da grizu maden patlamasında 41 işçinin hayatını kaybettiği olay için bölgede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklama yaptı.Bakan Dönmez şöyle konuştu: "Ekiplerimiz, ocakta kısmi devam eden yangınla mücadele ediyor. O alanı kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi. Kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle yangını kontrol altına alacağız. Tesisin yeniden üretime hazırlanabilmesi için Amasra müessemizde kömür üretimine ara veriyoruz.''Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise şunları söyledi: ''Aldığım bilgilere göre yaralılarımızın önemli bir kısmı taburcu oldu. Şu anda Çam Sakura'da yatan ve Bartın hastanesinde olan bazı işçilerimiz dışında hastanede olan da kalmadı. Tedbirler geliştirilerek uygulamaya devam edilecektir. İlk önce 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi ancak olayda hayatını kaybeden işçilerimizin çoğalması üzerine sayı 5'e çıkarıldı. Şu anda soruşturmayı 5 savcı sürdürüyor. Kafalarda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Amaç maddi hakikati bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur kimden kaynaklanıyorsa hukuk bunlarla ilgili gereği yapacaktır. Bundan kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın."

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