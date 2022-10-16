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https://sputniknews.com.tr/20221016/alaskada-kar-yengeclerinin-yuzde-90i-yok-oldu-1062362229.html
Alaska'da kar yengeçlerinin yüzde 90'ı yok oldu
Alaska'da kar yengeçlerinin yüzde 90'ı yok oldu
ABD’nin Alaska eyaletinde, kabuklu Arktik canlılardan kar yengeci nüfusunun son 2 yılda yüzde 90 azaldığı belirtildi. Her yıl yapılan kar yengeci sezonu... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T01:21+0300
2022-10-16T01:26+0300
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alaska
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yengeç
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Alaska Balık ve Av Departmanı, Bering Denizi'nin soğuk sularında yaşayan söz konusu kabukluların sayılarındaki şaşırtıcı düşüş nedeniyle eyalette her yıl yapılan kar yengeci sezonu avlanmasının tarihte ilk kez iptal edildiğini duyurdu.Departmandan biyolog Miranda Westphal, araştırmacıların 2019 ile 2021 arasında kar yengeci nüfusunda "çok şaşırtıcı şekilde büyük bir düşüş” gördüklerini kaydetti.Aynı departmandan araştırmacı Ben Daly de "Kar yengeçleri, soğuk suya ihtiyaç duyan diğer türler için kömür madeninde tutulan bir kanarya gibi" benzetmesini yaptı.Alaska ile Sibirya arasındaki Bering Denizi’nin soğuk sularında yaşayan kar yengeçlerinin yüzde 90'ının son iki yılda ortadan kaybolduğu ve bunun da yaklaşık 1 milyar kar yengecine karşılık geldiği ifade edildi.Bilim insanları, Kuzey Kutbu ekosistemine adapte olmuş kar yengeçlerinin, Bering Denizi’nin ısınmasıyla oksijen yetersizliği yaşadığı, hayatta kalanlarının da daha soğuk sulara yönelmiş olabileceği değerlendirmesini yaptı.Kar yengeci popülasyonundaki şok edici azalmanın sadece Kuzey Kutbu ekosistemi için ciddi bir uyarı işareti olduğu kadar, bölge ekonomisi için de büyük bir darbe olacağından endişe ediliyor.
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alaska, abd, yengeç, kar
alaska, abd, yengeç, kar

Alaska'da kar yengeçlerinin yüzde 90'ı yok oldu

01:21 16.10.2022 (güncellendi: 01:26 16.10.2022)
© AP Photo / Patrick Semanskykar yengeçleri
kar yengeçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
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ABD’nin Alaska eyaletinde, kabuklu Arktik canlılardan kar yengeci nüfusunun son 2 yılda yüzde 90 azaldığı belirtildi. Her yıl yapılan kar yengeci sezonu avlanması ilk kez iptal edildi.
Alaska Balık ve Av Departmanı, Bering Denizi'nin soğuk sularında yaşayan söz konusu kabukluların sayılarındaki şaşırtıcı düşüş nedeniyle eyalette her yıl yapılan kar yengeci sezonu avlanmasının tarihte ilk kez iptal edildiğini duyurdu.
Departmandan biyolog Miranda Westphal, araştırmacıların 2019 ile 2021 arasında kar yengeci nüfusunda "çok şaşırtıcı şekilde büyük bir düşüş” gördüklerini kaydetti.
Aynı departmandan araştırmacı Ben Daly de "Kar yengeçleri, soğuk suya ihtiyaç duyan diğer türler için kömür madeninde tutulan bir kanarya gibi" benzetmesini yaptı.
Alaska ile Sibirya arasındaki Bering Denizi’nin soğuk sularında yaşayan kar yengeçlerinin yüzde 90'ının son iki yılda ortadan kaybolduğu ve bunun da yaklaşık 1 milyar kar yengecine karşılık geldiği ifade edildi.
Bilim insanları, Kuzey Kutbu ekosistemine adapte olmuş kar yengeçlerinin, Bering Denizi’nin ısınmasıyla oksijen yetersizliği yaşadığı, hayatta kalanlarının da daha soğuk sulara yönelmiş olabileceği değerlendirmesini yaptı.
Kar yengeci popülasyonundaki şok edici azalmanın sadece Kuzey Kutbu ekosistemi için ciddi bir uyarı işareti olduğu kadar, bölge ekonomisi için de büyük bir darbe olacağından endişe ediliyor.
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