https://sputniknews.com.tr/20221016/abd-disisleri-bakani-blinkendan-bartindaki-maden-ocaginda-hayatini-kaybedenler-icin-taziye-mesaji-1062375190.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bartın'daki maden ocağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bartın'daki maden ocağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı gönderdi. 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T12:48+0300
2022-10-16T12:48+0300
2022-10-16T12:48+0300
dünya
antony blinken
amasra
maden ocağı
patlama
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bartın'da maden ocağındaki patlamada yaşanan can kayıplarından dolayı üzgünüz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralıların tamamen iyileşmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada 41 kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221016/bmden-turkiyeye-taziye-mesaji-1062368416.html
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antony blinken, amasra, maden ocağı, patlama
antony blinken, amasra, maden ocağı, patlama
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bartın'daki maden ocağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı gönderdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bartın'da maden ocağındaki patlamada yaşanan can kayıplarından dolayı üzgünüz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralıların tamamen iyileşmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada 41 kişi hayatını kaybetmişti.