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Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı ‘Michael Jackson Nezir'den teşekkür
Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı ‘Michael Jackson Nezir'den teşekkür
Şırnak’ın Silopi ilçesinde oturan ve ‘Michael Jackson Nezir’ lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Nezir Ayas, Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T10:41+0300
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фото, justin bieber, michael jackson, şırnak
фото, justin bieber, michael jackson, şırnak

Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı ‘Michael Jackson Nezir'den teşekkür

10:41 16.10.2022
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde oturan ve ‘Michael Jackson Nezir’ lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Nezir Ayas, Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'a teşekkür etti. Ayas, paylaşım sonrası yurt dışından da düğünlere davet aldığını söyledi.
© İHA / AYAZ ALİAĞAOĞLU

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in vidosundan sonra bu sefer de Şırnaklı ‘Michael Jackson Nezir’ lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Nezir Ayas'ı Instagram hesabından paylaştı.

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer&#x27;in vidosundan sonra bu sefer de Şırnaklı ‘Michael Jackson Nezir’ lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Nezir Ayas&#x27;ı Instagram hesabından paylaştı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / AYAZ ALİAĞAOĞLU

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in vidosundan sonra bu sefer de Şırnaklı ‘Michael Jackson Nezir’ lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Nezir Ayas'ı Instagram hesabından paylaştı.

© İHA / AYAZ ALİAĞAOĞLU

Silopi’de ikamet eden Nezir Ayas, kendine özgün halayı ile düğünlerin gözdesi haline geldi. İlçede yapılan düğünlere davet üzerine katılan Ayas'ın halay videoları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor.

Silopi’de ikamet eden Nezir Ayas, kendine özgün halayı ile düğünlerin gözdesi haline geldi. İlçede yapılan düğünlere davet üzerine katılan Ayas&#x27;ın halay videoları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / AYAZ ALİAĞAOĞLU

Silopi’de ikamet eden Nezir Ayas, kendine özgün halayı ile düğünlerin gözdesi haline geldi. İlçede yapılan düğünlere davet üzerine katılan Ayas'ın halay videoları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor.

© İHA / AYAZ ALİAĞAOĞLU

Ayas, Justin Bieber’in videosunu paylaşmasından mutlu olduğunu ifade ederek, ünlü şarkıcı Bieber’e teşekkür etti.

Ayas, Justin Bieber’in videosunu paylaşmasından mutlu olduğunu ifade ederek, ünlü şarkıcı Bieber’e teşekkür etti. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / AYAZ ALİAĞAOĞLU

Ayas, Justin Bieber’in videosunu paylaşmasından mutlu olduğunu ifade ederek, ünlü şarkıcı Bieber’e teşekkür etti.

© İHA / AYAZ ALİAĞAOĞLU

Justin Bieber’in kendisini paylaşmasının ardından yurt dışından düğünlere davet aldığını ifade eden Ayas, “Yurt içi ve yurt dışından düğünlere halaybaşı olarak davetiye aldım. Halay benim hobimdir. Stresimi halay çekerek atıyorum" dedi.

Justin Bieber’in kendisini paylaşmasının ardından yurt dışından düğünlere davet aldığını ifade eden Ayas, “Yurt içi ve yurt dışından düğünlere halaybaşı olarak davetiye aldım. Halay benim hobimdir. Stresimi halay çekerek atıyorum&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / AYAZ ALİAĞAOĞLU

Justin Bieber’in kendisini paylaşmasının ardından yurt dışından düğünlere davet aldığını ifade eden Ayas, “Yurt içi ve yurt dışından düğünlere halaybaşı olarak davetiye aldım. Halay benim hobimdir. Stresimi halay çekerek atıyorum" dedi.

© İHA / AYAZ ALİAĞAOĞLU

Düğün sahiplerinden Abdulhakim Öter ise, “Düğün olduğunda Silopi’de akla Nezir Ayas gelir. Çok güzel halay çekiyor, onun olduğu düğünler kalabalıklaşır. Düğünlerimiz olduğunda Nezir ağabeyi çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Düğün sahiplerinden Abdulhakim Öter ise, “Düğün olduğunda Silopi’de akla Nezir Ayas gelir. Çok güzel halay çekiyor, onun olduğu düğünler kalabalıklaşır. Düğünlerimiz olduğunda Nezir ağabeyi çağırıyoruz&quot; şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / AYAZ ALİAĞAOĞLU

Düğün sahiplerinden Abdulhakim Öter ise, “Düğün olduğunda Silopi’de akla Nezir Ayas gelir. Çok güzel halay çekiyor, onun olduğu düğünler kalabalıklaşır. Düğünlerimiz olduğunda Nezir ağabeyi çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

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