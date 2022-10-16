Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı ‘Michael Jackson Nezir'den teşekkür

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Justin Bieber’in kendisini paylaşmasının ardından yurt dışından düğünlere davet aldığını ifade eden Ayas, “Yurt içi ve yurt dışından düğünlere halaybaşı olarak davetiye aldım. Halay benim hobimdir. Stresimi halay çekerek atıyorum" dedi.