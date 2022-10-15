https://sputniknews.com.tr/20221015/samsunda-20-yasindaki-ilklima-naz-akboru-sahilde-basindan-vurulmus-halde-olu-bulundu-1062356797.html
Samsun'da 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü, sahilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Samsun'da 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü, sahilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Samsun'un Atakum ilçesinde İlklima Naz Akbörü, sahilde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T21:05+0300
2022-10-15T21:05+0300
2022-10-15T21:06+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
samsun
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Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde sabah saatlerinde sahilde hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde ismi İlklima Naz Akbörü olduğu öğrenilen genç kızın, başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Genç kızın cansız bedeninin yanında tabanca da bulundu. İlklima Naz Akbörü'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardındansa, toprağa verileceği Tokat'a gönderildi.
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samsun
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, samsun
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, samsun
Samsun'da 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü, sahilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
21:05 15.10.2022 (güncellendi: 21:06 15.10.2022) Abone ol
Samsun'un Atakum ilçesinde İlklima Naz Akbörü, sahilde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde sabah saatlerinde sahilde hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde ismi İlklima Naz Akbörü olduğu öğrenilen genç kızın, başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi.
Genç kızın cansız bedeninin yanında tabanca da bulundu. İlklima Naz Akbörü'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardındansa, toprağa verileceği Tokat'a gönderildi.