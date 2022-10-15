https://sputniknews.com.tr/20221015/samsunda-20-yasindaki-ilklima-naz-akboru-sahilde-basindan-vurulmus-halde-olu-bulundu-1062356797.html

Samsun'da 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü, sahilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun'da 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü, sahilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde İlklima Naz Akbörü, sahilde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T21:05+0300

2022-10-15T21:05+0300

2022-10-15T21:06+0300

türkiye

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

samsun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062356653_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_7411d5d85a9cabfe33ff4c86c15f1ffd.jpg

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde sabah saatlerinde sahilde hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde ismi İlklima Naz Akbörü olduğu öğrenilen genç kızın, başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Genç kızın cansız bedeninin yanında tabanca da bulundu. İlklima Naz Akbörü'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardındansa, toprağa verileceği Tokat'a gönderildi.

türkiye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadın cinayeti, kadın cinayetleri, samsun