Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221015/rusyayi-kafkaslara-istikrarsizlik-getirmekle-suclayan-macrona-moskovadan-tepki-1062357007.html
Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlayan Macron’a Moskova’dan tepki
Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlayan Macron’a Moskova’dan tepki
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Moskova'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da istikrarsızlık yaratmakla suçladığı açıklamasını... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T21:23+0300
2022-10-15T21:24+0300
dünya
emmanuel macron
dmitriy medvedev
azerbeycan
kafkasya
kafkas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058744348_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_128efdc809922cb345f3c93e9c77c7f1.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da istikrarsızlık yaratmakla suçladığı açıklamasını Rus sosyal medya platformu VKontakte'deki (VK) hesabından yorumladı.Medvedev, “Avrupa siyasetinin gözde yöntemi, kendi hatasını başkasına yüklemektir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son açıklamasını başka bir şekilde izah etmek mümkün değil. Fransız, alıntı yapıyorum, Rusya'yı Kafkaslar ve ötesinde ‘durumu istikrarsızlaştırmak’ için Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki ‘gerginliği tırmandırmakla’ suçladı. İfade yanlışın da ötesindedir. Küstahça bir ifade. Devlet Başkanımızın dediği gibi sapkın ve kabul edilemez. Ama şunu da ekleyeceğim, Atlantik’in kusurlu ve şakşakçı gerçeklik algısı tutumu açısından tamamen anlaşılabilir” ifadelerini kullandı.‘Macron, Karabağ ile ilgili eylemsizliğini Ermeni diasporasının önünde haklı çıkarmaya çalıştı’Macron’un Rusya’nın Karabağ çözümündeki rolünü anlatarak aslında kendisini haklı çıkarmaya çalıştığını vurgulayan Medvedev, “Macron aslında Rusya'yı suçlamadı, kendini haklı çıkarmaya çalıştı. TV sunucuları onu ‘Ermenistan'ı kaderine terk etmekle’ suçladı. Fransa'nın Ermenistan'ı ne kadar sevdiğini hararetle anlatıyor. Burada Ermeni diasporasının etkili temsilcileri üzerinde oynadığı ortada” ifadelerini paylaştı.
kafkasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058744348_155:0:1200:784_1920x0_80_0_0_a877a6e45f9d7bee75161b21a4f68f9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emmanuel macron, dmitriy medvedev, azerbeycan, kafkasya, kafkas
emmanuel macron, dmitriy medvedev, azerbeycan, kafkasya, kafkas

Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlayan Macron’a Moskova’dan tepki

21:23 15.10.2022 (güncellendi: 21:24 15.10.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
Abone olTelegram
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Moskova'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da istikrarsızlık yaratmakla suçladığı açıklamasını yorumlayan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, söz konusu açıklamanın ‘kusurlu gerçeklik algısı’ ile izah edilebileceğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da istikrarsızlık yaratmakla suçladığı açıklamasını Rus sosyal medya platformu VKontakte'deki (VK) hesabından yorumladı.
Medvedev, “Avrupa siyasetinin gözde yöntemi, kendi hatasını başkasına yüklemektir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son açıklamasını başka bir şekilde izah etmek mümkün değil. Fransız, alıntı yapıyorum, Rusya'yı Kafkaslar ve ötesinde ‘durumu istikrarsızlaştırmak’ için Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki ‘gerginliği tırmandırmakla’ suçladı. İfade yanlışın da ötesindedir. Küstahça bir ifade. Devlet Başkanımızın dediği gibi sapkın ve kabul edilemez. Ama şunu da ekleyeceğim, Atlantik’in kusurlu ve şakşakçı gerçeklik algısı tutumu açısından tamamen anlaşılabilir” ifadelerini kullandı.

‘Macron, Karabağ ile ilgili eylemsizliğini Ermeni diasporasının önünde haklı çıkarmaya çalıştı’

Macron’un Rusya’nın Karabağ çözümündeki rolünü anlatarak aslında kendisini haklı çıkarmaya çalıştığını vurgulayan Medvedev, “Macron aslında Rusya'yı suçlamadı, kendini haklı çıkarmaya çalıştı. TV sunucuları onu ‘Ermenistan'ı kaderine terk etmekle’ suçladı. Fransa'nın Ermenistan'ı ne kadar sevdiğini hararetle anlatıyor. Burada Ermeni diasporasının etkili temsilcileri üzerinde oynadığı ortada” ifadelerini paylaştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала