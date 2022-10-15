https://sputniknews.com.tr/20221015/rusyayi-kafkaslara-istikrarsizlik-getirmekle-suclayan-macrona-moskovadan-tepki-1062357007.html

Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlayan Macron’a Moskova’dan tepki

Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlayan Macron’a Moskova’dan tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Moskova'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da istikrarsızlık yaratmakla suçladığı açıklamasını... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T21:23+0300

2022-10-15T21:23+0300

2022-10-15T21:24+0300

dünya

emmanuel macron

dmitriy medvedev

azerbeycan

kafkasya

kafkas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058744348_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_128efdc809922cb345f3c93e9c77c7f1.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da istikrarsızlık yaratmakla suçladığı açıklamasını Rus sosyal medya platformu VKontakte'deki (VK) hesabından yorumladı.Medvedev, “Avrupa siyasetinin gözde yöntemi, kendi hatasını başkasına yüklemektir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son açıklamasını başka bir şekilde izah etmek mümkün değil. Fransız, alıntı yapıyorum, Rusya'yı Kafkaslar ve ötesinde ‘durumu istikrarsızlaştırmak’ için Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki ‘gerginliği tırmandırmakla’ suçladı. İfade yanlışın da ötesindedir. Küstahça bir ifade. Devlet Başkanımızın dediği gibi sapkın ve kabul edilemez. Ama şunu da ekleyeceğim, Atlantik’in kusurlu ve şakşakçı gerçeklik algısı tutumu açısından tamamen anlaşılabilir” ifadelerini kullandı.‘Macron, Karabağ ile ilgili eylemsizliğini Ermeni diasporasının önünde haklı çıkarmaya çalıştı’Macron’un Rusya’nın Karabağ çözümündeki rolünü anlatarak aslında kendisini haklı çıkarmaya çalıştığını vurgulayan Medvedev, “Macron aslında Rusya'yı suçlamadı, kendini haklı çıkarmaya çalıştı. TV sunucuları onu ‘Ermenistan'ı kaderine terk etmekle’ suçladı. Fransa'nın Ermenistan'ı ne kadar sevdiğini hararetle anlatıyor. Burada Ermeni diasporasının etkili temsilcileri üzerinde oynadığı ortada” ifadelerini paylaştı.

kafkasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emmanuel macron, dmitriy medvedev, azerbeycan, kafkasya, kafkas