https://sputniknews.com.tr/20221015/rusyayi-kafkaslara-istikrarsizlik-getirmekle-suclayan-macrona-moskovadan-tepki-1062357007.html
Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlayan Macron’a Moskova’dan tepki
Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlayan Macron’a Moskova’dan tepki
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Moskova'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da istikrarsızlık yaratmakla suçladığı açıklamasını... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T21:23+0300
2022-10-15T21:23+0300
2022-10-15T21:24+0300
dünya
emmanuel macron
dmitriy medvedev
azerbeycan
kafkasya
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da istikrarsızlık yaratmakla suçladığı açıklamasını Rus sosyal medya platformu VKontakte'deki (VK) hesabından yorumladı.Medvedev, “Avrupa siyasetinin gözde yöntemi, kendi hatasını başkasına yüklemektir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son açıklamasını başka bir şekilde izah etmek mümkün değil. Fransız, alıntı yapıyorum, Rusya'yı Kafkaslar ve ötesinde ‘durumu istikrarsızlaştırmak’ için Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki ‘gerginliği tırmandırmakla’ suçladı. İfade yanlışın da ötesindedir. Küstahça bir ifade. Devlet Başkanımızın dediği gibi sapkın ve kabul edilemez. Ama şunu da ekleyeceğim, Atlantik’in kusurlu ve şakşakçı gerçeklik algısı tutumu açısından tamamen anlaşılabilir” ifadelerini kullandı.‘Macron, Karabağ ile ilgili eylemsizliğini Ermeni diasporasının önünde haklı çıkarmaya çalıştı’Macron’un Rusya’nın Karabağ çözümündeki rolünü anlatarak aslında kendisini haklı çıkarmaya çalıştığını vurgulayan Medvedev, “Macron aslında Rusya'yı suçlamadı, kendini haklı çıkarmaya çalıştı. TV sunucuları onu ‘Ermenistan'ı kaderine terk etmekle’ suçladı. Fransa'nın Ermenistan'ı ne kadar sevdiğini hararetle anlatıyor. Burada Ermeni diasporasının etkili temsilcileri üzerinde oynadığı ortada” ifadelerini paylaştı.
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emmanuel macron, dmitriy medvedev, azerbeycan, kafkasya, kafkas
emmanuel macron, dmitriy medvedev, azerbeycan, kafkasya, kafkas
Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlayan Macron’a Moskova’dan tepki
21:23 15.10.2022 (güncellendi: 21:24 15.10.2022) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Moskova'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da istikrarsızlık yaratmakla suçladığı açıklamasını yorumlayan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, söz konusu açıklamanın ‘kusurlu gerçeklik algısı’ ile izah edilebileceğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da istikrarsızlık yaratmakla suçladığı açıklamasını Rus sosyal medya platformu VKontakte'deki (VK) hesabından yorumladı.
Medvedev, “Avrupa siyasetinin gözde yöntemi, kendi hatasını başkasına yüklemektir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son açıklamasını başka bir şekilde izah etmek mümkün değil. Fransız, alıntı yapıyorum, Rusya'yı Kafkaslar ve ötesinde ‘durumu istikrarsızlaştırmak’ için Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki ‘gerginliği tırmandırmakla’ suçladı. İfade yanlışın da ötesindedir. Küstahça bir ifade. Devlet Başkanımızın dediği gibi sapkın ve kabul edilemez. Ama şunu da ekleyeceğim, Atlantik’in kusurlu ve şakşakçı gerçeklik algısı tutumu açısından tamamen anlaşılabilir” ifadelerini kullandı.
‘Macron, Karabağ ile ilgili eylemsizliğini Ermeni diasporasının önünde haklı çıkarmaya çalıştı’
Macron’un Rusya’nın Karabağ çözümündeki rolünü anlatarak aslında kendisini haklı çıkarmaya çalıştığını vurgulayan Medvedev, “Macron aslında Rusya'yı suçlamadı, kendini haklı çıkarmaya çalıştı. TV sunucuları onu ‘Ermenistan'ı kaderine terk etmekle’ suçladı. Fransa'nın Ermenistan'ı ne kadar sevdiğini hararetle anlatıyor. Burada Ermeni diasporasının etkili temsilcileri üzerinde oynadığı ortada” ifadelerini paylaştı.