https://sputniknews.com.tr/20221015/rusya-rus-askeri-uydusunu-tasiyan-angara-fuzesi-plesetsk-uzay-ussunden-firlatildi-1062360568.html
Rusya: Rus askeri uydusunu taşıyan Angara füzesi Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatıldı
Rusya: Rus askeri uydusunu taşıyan Angara füzesi Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri uzay aracını taşıyan Angara-1.2 hafif taşıyıcı füzenin Plesetsk Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldığını duyurdu. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T23:58+0300
2022-10-15T23:58+0300
2022-10-16T00:02+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
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Bakanlıktan basın mensuplarına yapılan açıklamada, Rus askeri uzay aracını taşıyan Angara-1.2 hafif taşıyıcı füzenin Plesetsk Uzay Üssü’nden başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldığı belirtildi.Açıklamada, “Cumartesi günü Moskova saatiyle 22.55'te (TSİ ile aynı) devlet test uzay üssü Plesetsk'ten Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin uzay birliklerinin muharebe birimleri, Rusya Savunma Bakanlığı'nın çıkarları doğrultusunda uzay aracını taşıyan Angara-1.2 hafif sınıf taşıyıcı füzeyi başarıyla fırlattı” ifadelerine yer verildi.Tüm fırlatma öncesi operasyonların ve roketin fırlatılmasının olağan düzende gerçekleştiği dikkat çekilen açıklamada, Angara-1.2’nin Moskova saatiyle 22.58’de G.S. Titov Uzay Kuvvetleri Ana Test Uzay Merkezi’ndeki kara araçları tarafından takibe alındığı vurgulandı.Açıklamada, “Uzay aracına ‘Kosmos-2560’ sıra numarası verildi” ifadeleri kullanıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı
rusya, rusya savunma bakanlığı
Rusya: Rus askeri uydusunu taşıyan Angara füzesi Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatıldı
23:58 15.10.2022 (güncellendi: 00:02 16.10.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri uzay aracını taşıyan Angara-1.2 hafif taşıyıcı füzenin Plesetsk Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan basın mensuplarına yapılan açıklamada, Rus askeri uzay aracını taşıyan Angara-1.2 hafif taşıyıcı füzenin Plesetsk Uzay Üssü’nden başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Cumartesi günü Moskova saatiyle 22.55'te (TSİ ile aynı) devlet test uzay üssü Plesetsk'ten Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin uzay birliklerinin muharebe birimleri, Rusya Savunma Bakanlığı'nın çıkarları doğrultusunda uzay aracını taşıyan Angara-1.2 hafif sınıf taşıyıcı füzeyi başarıyla fırlattı” ifadelerine yer verildi.
Tüm fırlatma öncesi operasyonların ve roketin fırlatılmasının olağan düzende gerçekleştiği dikkat çekilen açıklamada, Angara-1.2’nin Moskova saatiyle 22.58’de G.S. Titov Uzay Kuvvetleri Ana Test Uzay Merkezi’ndeki kara araçları tarafından takibe alındığı vurgulandı.
Açıklamada, “Uzay aracına ‘Kosmos-2560’ sıra numarası verildi” ifadeleri kullanıldı.