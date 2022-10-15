https://sputniknews.com.tr/20221015/rusya-basbakan-yardimcisi-husnullin-kirim-koprusunun-sol-kisminda-onarim-calismalari-tamamlandi-1062355319.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin: Kırım Köprüsü’nün sol kısmında onarım çalışmaları tamamlandı
Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin: Kırım Köprüsü’nün sol kısmında onarım çalışmaları tamamlandı
Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Kırım Köprüsü’nde meydana gelen patlamadan bir hafta sonra köprünün sol kısmındaki onarım çalışmaların... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T18:49+0300
2022-10-15T18:49+0300
2022-10-15T18:49+0300
kırım köprüsü
rusya
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin, Kırım Köprüsü’nün sol kısmındaki onarım çalışmaların tamamlandığını açıkladı.Telegram kanalından konu ile ilgili paylaşımda bulunan Husnullin, “İnşaatçılar bu şeridin üstyapı kısımlarını güçlendirme çalışmalarını yerine getirdi, ardından testleri tamamladı ve ekspertizden rapor aldı!” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya hükümeti, Kırım Köprüsü’nü onaracak şirketin belirlendiğini ve çalışmaları 1 Temmuz 2023'e kadar tamamlamasının planlandığını işlerin tek yapımcısının Nijneangarsktransstroy şirketi olduğunu duyurmuştu.
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kırım köprüsü, rusya, ukrayna krizi
kırım köprüsü, rusya, ukrayna krizi
Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin: Kırım Köprüsü’nün sol kısmında onarım çalışmaları tamamlandı
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Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Kırım Köprüsü’nde meydana gelen patlamadan bir hafta sonra köprünün sol kısmındaki onarım çalışmaların tamamlandığını duyurdu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin, Kırım Köprüsü’nün sol kısmındaki onarım çalışmaların tamamlandığını açıkladı.
Telegram kanalından konu ile ilgili paylaşımda bulunan Husnullin, “İnşaatçılar bu şeridin üstyapı kısımlarını güçlendirme çalışmalarını yerine getirdi, ardından testleri tamamladı ve ekspertizden rapor aldı!” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya hükümeti, Kırım Köprüsü’nü onaracak şirketin belirlendiğini ve çalışmaları 1 Temmuz 2023'e kadar tamamlamasının planlandığını işlerin tek yapımcısının Nijneangarsktransstroy şirketi olduğunu duyurmuştu.