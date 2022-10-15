https://sputniknews.com.tr/20221015/rusya-basbakan-yardimcisi-husnullin-kirim-koprusunun-sol-kisminda-onarim-calismalari-tamamlandi-1062355319.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin: Kırım Köprüsü’nün sol kısmında onarım çalışmaları tamamlandı

Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin: Kırım Köprüsü’nün sol kısmında onarım çalışmaları tamamlandı

Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Kırım Köprüsü’nde meydana gelen patlamadan bir hafta sonra köprünün sol kısmındaki onarım çalışmaların... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T18:49+0300

2022-10-15T18:49+0300

2022-10-15T18:49+0300

kırım köprüsü

rusya

ukrayna krizi

ukrayna krizi

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Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin, Kırım Köprüsü’nün sol kısmındaki onarım çalışmaların tamamlandığını açıkladı.Telegram kanalından konu ile ilgili paylaşımda bulunan Husnullin, “İnşaatçılar bu şeridin üstyapı kısımlarını güçlendirme çalışmalarını yerine getirdi, ardından testleri tamamladı ve ekspertizden rapor aldı!” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya hükümeti, Kırım Köprüsü’nü onaracak şirketin belirlendiğini ve çalışmaları 1 Temmuz 2023'e kadar tamamlamasının planlandığını işlerin tek yapımcısının Nijneangarsktransstroy şirketi olduğunu duyurmuştu.

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kırım köprüsü, rusya, ukrayna krizi