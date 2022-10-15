https://sputniknews.com.tr/20221015/rus-bolgesel-gucu-birliklerinin-ilk-grubu-belarusa-ulasti-1062347106.html
Rus bölgesel gücü birliklerinin ilk grubu Belarus’a ulaştı
Rus bölgesel gücü birliklerinin ilk grubu Belarus’a ulaştı
Rusya ve Belarus’un batı sınırlarında gerilimin tırmanması nedeniyle oluşturduğu ortak bölgesel gücün ilk grubunun Belarus’a ulaştığı bildirildi. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T13:08+0300
2022-10-15T13:08+0300
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Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus’un muhtemel saldırılara karşı ortak bölgesel güç konuşlandırma kararı çerçevesinde Rusya’dan yola çıkan ilk birliklerin Belarus’a ulaştığı belirtildi.Açıklamada,“Ortak bölgesel gücün bir parçası olan ilk Rus askeri grubu Belarus’a ulaştı. Ortak bölgesel güç konuşlandırma kararı, yalnızca Birlik Devletinin Belarus topraklarındaki devlet sınırının korunmasını ve savunmasını güçlendirmek amacıyla alındı ve uygulanıyor” ifadeleri kullanıldı.
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rusya, belarus
Rus bölgesel gücü birliklerinin ilk grubu Belarus’a ulaştı
13:08 15.10.2022 (güncellendi: 13:13 15.10.2022) Abone ol
Rusya ve Belarus’un batı sınırlarında gerilimin tırmanması nedeniyle oluşturduğu ortak bölgesel gücün ilk grubunun Belarus’a ulaştığı bildirildi.
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus’un muhtemel saldırılara karşı ortak bölgesel güç konuşlandırma kararı çerçevesinde Rusya’dan yola çıkan ilk birliklerin Belarus’a ulaştığı belirtildi.
Açıklamada,“Ortak bölgesel gücün bir parçası olan ilk Rus askeri grubu Belarus’a ulaştı. Ortak bölgesel güç konuşlandırma kararı, yalnızca Birlik Devletinin Belarus topraklarındaki devlet sınırının korunmasını ve savunmasını güçlendirmek amacıyla alındı ve uygulanıyor” ifadeleri kullanıldı.