https://sputniknews.com.tr/20221015/nasanin-crew-4-murettebati-6-aylik-gorevin-ardindan-dunyaya-dondu-1062331679.html

NASA'nın Crew-4 mürettebatı 6 aylık görevin ardından dünyaya döndü

NASA'nın Crew-4 mürettebatı 6 aylık görevin ardından dünyaya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) saatler önce ayrılan NASA'nın 'Crew-4' astronotları Florida yakınlarında okyanusa başarılı bir iniş gerçekleştirdi. 15.10.2022, Sputnik Türkiye

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Uzayda geçirdikleri 6 aylık görevinden ardından SpaceX'in Dragon isimli uzay aracıyla UUİ'den yaklaşık 5 saat önce ayrılan NASA mürettebatı, başarılı bir dönüş operasyonuyla Florida açıklarına paraşütler indi.Dönüş operasyonu, Texas'ın Houston kentindeki uzay merkezi Johnson Space Center'dan kesintisiz takip edilirken, Dragon mekiği, atmosfere girdikten yaklaşık 5 dakika sonra paraşütlerini açtı ve takip eden 4 dakika sonrasında, Florida yerel saatiyle 16.55'te suya indi.Bob Hines, Kjell Lindgren ve Jessica Watkins'in yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı astronotu Samantha Cristoforetti'den oluşan mürettebat, yörüngedeki araştırma laboratuvarında 6 aylık bir konaklama için nisan ayında SpaceX tarafından uzay istasyonuna taşınmıştı.Elon Musk'ın şirketi SpaceX, geçen hafta UUİ'ye 4 astronot daha göndererek 'Crew-5' misyonunu gerçekleştirmişti.SpaceX, Mayıs 2020'deki ilk mürettebatlı uçuştan bu yana, 6 NASA görevi ve iki özel uçuşuyla toplam 30 kişiyi yörüngeye uçurdu.

https://sputniknews.com.tr/20221012/nasanin-dart-misyonu-hedefine-ulasti-1062213242.html

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