Lukaşenko: Önce savaşı durduralım, kimin haklı, kimin suçlu olduğuna sonra bakarız

Lukaşenko: Önce savaşı durduralım, kimin haklı, kimin suçlu olduğuna sonra bakarız

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, NBC televizyonuna demecinde ABD ve İngiltere'nin müzakerelere karşı çıkmaması durumunda Ukrayna'da bir hafta içinde... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

Lukaşenko, “Her şey ABD ve İngiltere'ye bağlı. Yarın masaya oturmanız ve kabul etmeniz gerektiğini anlar ve kabul ederseniz, inanın bana, bir hafta içinde anlaşma sağlarız” dedi.Lukaşenko, öncelikle Ukrayna'daki savaşın durdurulması gerektiğini belirterek, “Kötü olduğunu biliyoruz. Savaş her zaman kötüdür. Geçenlerde dünyanın kimin suçlu olduğu sorusuna yanıt aramakla meşgul olduğunu söylemiştim. Bakın, suçlunun kim olduğuna daha sonra bakarız. Her gün insanlar ölüyor. Gelin önce savaşı durduralım ve anlaşalım. Kimin haklı, kimin suçlu olduğuna sonra bakarız. Bunun normal bir formül olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.Belarus'un Ukrayna topraklarındaki çatışmalara karışma niyetinde olmadığını, Rusya'nın da kendilerinden böyle bir talebinin olmadığının altını çizen Lukaşenko, “Orada (Ukrayna’da) kimseyi öldürmedik ve öldürmek istemiyoruz. Öncelikle hiç kimsenin bizden bu operasyona katılmamız yönünde bir talebi yok. Özellikle de Rusya’nın. Bizim de oradaki çatışmalara müdahil olma gibi bir niyetimiz yok. Bunu her fırsata söyledik, söylüyoruz. Ancak görünüşe göre, bizi dinlemek ve duymak istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

