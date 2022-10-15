https://sputniknews.com.tr/20221015/kilicdaroglu-bu-elim-olayi-takip-edecegim-hesabini-sormak-boyunum-borcu-1062347711.html

Kılıçdaroğlu: Bu elim olayı takip edeceğim, hesabını sormak boyunum borcu

Kılıçdaroğlu: Bu elim olayı takip edeceğim, hesabını sormak boyunum borcu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra'daki maden kazası hakkında, "Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu"... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T13:29+0300

2022-10-15T13:29+0300

2022-10-15T13:29+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

amasra

bartın

maden kazası

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Amasra'daki maden kazası hakkında açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu, "Acımız tarifsiz... Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu" ifadelerini kullandı.CHP lideri Kılıçdaroğlu dün akşam, "Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama sonucu yer altında mahsur kalan işçi kardeşlerimizin bir an önce kurtarılmasını diliyorum. Dualarımız, can kaybının yaşanmaması için. Bartın’dan gelen acı haber yüreğimizi dağladı… Hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Dualarımız kayıplarımızın artmaması için" ifadelerini kullanmıştı.

türkiye

amasra

bartın

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kemal kılıçdaroğlu, amasra, bartın, maden kazası