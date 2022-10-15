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https://sputniknews.com.tr/20221015/kilicdaroglu-bu-elim-olayi-takip-edecegim-hesabini-sormak-boyunum-borcu-1062347711.html
Kılıçdaroğlu: Bu elim olayı takip edeceğim, hesabını sormak boyunum borcu
Kılıçdaroğlu: Bu elim olayı takip edeceğim, hesabını sormak boyunum borcu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra'daki maden kazası hakkında, "Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu"... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T13:29+0300
2022-10-15T13:29+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
amasra
bartın
maden kazası
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Amasra'daki maden kazası hakkında açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu, "Acımız tarifsiz... Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu" ifadelerini kullandı.CHP lideri Kılıçdaroğlu dün akşam, "Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama sonucu yer altında mahsur kalan işçi kardeşlerimizin bir an önce kurtarılmasını diliyorum. Dualarımız, can kaybının yaşanmaması için. Bartın’dan gelen acı haber yüreğimizi dağladı… Hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Dualarımız kayıplarımızın artmaması için" ifadelerini kullanmıştı.
türkiye
amasra
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kemal kılıçdaroğlu, amasra, bartın, maden kazası
kemal kılıçdaroğlu, amasra, bartın, maden kazası

Kılıçdaroğlu: Bu elim olayı takip edeceğim, hesabını sormak boyunum borcu

13:29 15.10.2022
© İHA / HATİCE YETMENCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© İHA / HATİCE YETMEN
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra'daki maden kazası hakkında, "Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Amasra'daki maden kazası hakkında açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, "Acımız tarifsiz... Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu dün akşam, "Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama sonucu yer altında mahsur kalan işçi kardeşlerimizin bir an önce kurtarılmasını diliyorum. Dualarımız, can kaybının yaşanmaması için. Bartın’dan gelen acı haber yüreğimizi dağladı… Hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Dualarımız kayıplarımızın artmaması için" ifadelerini kullanmıştı.
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